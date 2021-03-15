"Судный день" на Украине отложили

"Судный день" на Украине отложили
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Телеведущий все еще обещает киевскому режиму серьезные разборки

Скандально известный журналист Дмитрий Гордон заявил, что выход материала, который с нетерпением ожидают чуть ли не во всем мире, переносится. Новая дата выхода фильма-расследования Bellingcat о "вагнеровцах" назначена на 5 апреля.

По мнению украинского телеведущего, эти материалы вызовут эффект разорвавшейся бомбы. После обнародования данных расследования, многим представителям киевского режима придется несладко.

Ранее сообщалось, что фильм выйдет 15 марта. По словам Гордона, отсрочка связана с тем, что "расследователям" обещали дать комментарии в офисе украинского лидера. Так, представитель организации Христо Грозев уже прибыл в Незалежную.

Впрочем, когда иностранец оказался на украинской территории, офис местного главнокомандующего ушел в молчанку. По всей видимости, там просто желали сорвать премьеру. В итоге, Грозев побеседовал с бывшим главой Незалежной Петром Порошенко. Также интервью иностранному эксперту дали офицеры разведки, принимавшие участие в спецоперации. Такой информацией Гордон поделился на сайте Gordonua.com.

Напомним, речь идет о скандале с "вагнерововцами", которых задержали в Белоруссии во время протестных акций. По некоторым данным, вся эта история была спецоперацией киевского режима, который хотел выманить бойцов ЧВК, чтобы позже обменять их на пленных в России.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость164214
Пожаловаться Ответить
грозев христо :)))
1
новости партнеров

Пекин объяснил визит делегации в Крым

В ответ на попрание своих интересов на Украине Поднебесная решила вести бизнес на полуострове

Евросоюз согласен на российскую вакцину "Спутник V" - Reuters

Переговоры о поставках могут начаться в самое ближайшее время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей