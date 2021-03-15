Телеведущий все еще обещает киевскому режиму серьезные разборки

Скандально известный журналист Дмитрий Гордон заявил, что выход материала, который с нетерпением ожидают чуть ли не во всем мире, переносится. Новая дата выхода фильма-расследования Bellingcat о "вагнеровцах" назначена на 5 апреля.



По мнению украинского телеведущего, эти материалы вызовут эффект разорвавшейся бомбы. После обнародования данных расследования, многим представителям киевского режима придется несладко.

Ранее сообщалось, что фильм выйдет 15 марта. По словам Гордона, отсрочка связана с тем, что "расследователям" обещали дать комментарии в офисе украинского лидера. Так, представитель организации Христо Грозев уже прибыл в Незалежную.

Впрочем, когда иностранец оказался на украинской территории, офис местного главнокомандующего ушел в молчанку. По всей видимости, там просто желали сорвать премьеру. В итоге, Грозев побеседовал с бывшим главой Незалежной Петром Порошенко. Также интервью иностранному эксперту дали офицеры разведки, принимавшие участие в спецоперации. Такой информацией Гордон поделился на сайте Gordonua.com.

Напомним, речь идет о скандале с "вагнерововцами", которых задержали в Белоруссии во время протестных акций. По некоторым данным, вся эта история была спецоперацией киевского режима, который хотел выманить бойцов ЧВК, чтобы позже обменять их на пленных в России.