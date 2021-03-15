Володин предложил ПАСЕ включить в повестку вопросы по защите здоровья европейцев

Володин предложил ПАСЕ включить в повестку вопросы по защите здоровья европейцев
Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Делегация ПАСЕ во главе с ее председателем находится с визитом в России

Ситуация вокруг пандемии коронавируса и вакцинации от COVID-19 должна быть в центре внимания парламентариев. На это указал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе переговоров в Москве с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом в понедельник, 15 марта.

По словам Володина, все вопросы, касающиеся сохранения здоровья и жизни человека, оказания помощи в период пандемии нужно включить в повестку. Он обратил внимание, что раньше многие россияне стремились найти работу в Европе. Но ситуация с коронавирусом показала, как там обстоит дело в сфере здравоохранения. Поэтому люди буквально бегут в Россию, чтобы лечиться здесь.

Как известно, Россия первая в мире разработала вакцину от коронавируса "Спутник V", затем подала заявку на ее регистрацию в ЕС. Однако ее продвижению на европейский рынок создаются препятствия, указал спикер РФ.

"Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию, и она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить? Где основополагающие права наших граждан? Если мы с вами вместе в Европе и у нас есть Парламентская ассамблея, почему мы не обсуждаем в рамках нашей ассамблеи эти проблемы?" 

указал Володин на актуальную проблему. В связи с этим он призвал коллегу из ПАСЕ обсудить вопрос доступности вакцинации в ЕС и продвижение российских вакцин на европейский рынок. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Пекин объяснил визит делегации в Крым

В ответ на попрание своих интересов на Украине Поднебесная решила вести бизнес на полуострове

Евросоюз согласен на российскую вакцину "Спутник V" - Reuters

Переговоры о поставках могут начаться в самое ближайшее время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей