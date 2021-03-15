США посоветовали "уступить" Украину России из-за Китая - СМИ

США посоветовали "уступить" Украину России из-за Китая - СМИ
Фото: c40/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вашингтон встревожился слишком близкими контактами между Москвой и Пекином и созданием совместной лунной станции

Создание Пекином и Москвой совместной научно-исследовательской лунной станции является зловещим знаком для Запада. Он сигнализирует о формировании враждебного для США альянса. И чтобы избежать укрепления данного союза, Вашингтону следует пойти на серьезные уступки, в частности, стоит задуматься о том, чтобы "отдать" Украину. Об этом говорится в статьте The Washington Post.

Недавнее заявление о том, что КНР и Россия планируют сотрудничать в строительстве лунной исследовательской станции, "является зловещим". Хотя непосредственные последствия минимальны, это еще один признак того, что Москва и Пекин приближаются к фактическому союзу против Запада, пишет издание.

Автор отмечает, что сама по себе лунная станция не представляет непосредственной угрозы, поскольку ни одна из стран не имеет возможности в одиночку построить такой объект.  Американцам не нужно беспокоиться о том, что они вскоре столкнутся с секретными китайскими лунными лазерами или другим оружием, размещенным на спутнике Земли. К тому же у Штатов есть план создать собственную базу на Луне.

Партнерами США в этой программе согласились стать восемь стран, включая Британию, Италию, Японию и Объединенные Арабские Эмираты. Российско-китайская декларация может быть как пропагандистской попыткой противодействовать возглавляемому Вашингтоном консорциуму, так и серьезным совместным предприятием, полагает автор.

"Но это само по себе тревожный признак. Россия и Китай на протяжении последнего десятилетия все теснее друг к другу", – пишет издание.

Так, Москва продает своему бывшему конкуренту современное оружие, которое во многих случаях все еще превосходит китайские технологии. Военные двух стран проводят совместные учения, в том числе трехсторонние маневры с Ираном в Индийском океане, как это было месяц назад.

Появление оси Москва – Пекин – Тегеран должно обеспокоить президента США Джо Байдена. Этот альянс имеет глобальный охват, что может угрожать интересам Вашингтона по всему миру. Допускается сценарий, при котором Россия и ее союзники станут ослаблять соседние государства-члены НАТО, в то время как "иранские марионетки" возьмутся за Израиль или арабские страны Персидского залива, а КНР займутся Тайванем или странами, которые оспаривают его притязания в Южно-Китайском море.

"США часто бывает трудно справиться с одним кризисом. Что же произойдет, если им придется заниматься с тремя или четырьмя одновременно?" – задался вопросом журналист.

Это самая важная проблема, с которой может столкнуться Байден. На фоне сближения Ирана, РФ и Китая американским властям необходимо попытаться "дать отпор", опираясь на свою мощь и союзников по глобальным союзам.

Белый дом мог бы попробовать разделить враждебный альянс, уговорив Россию отказаться от ее сближения с КНР, но для этого "неизбежно потребовалось бы дать Москве то, что она ценит, например, господство над Украиной или, возможно, даже удаление сил НАТО" из балтийских стран-союзников США.

Напомним, 9 марта Пекин и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне. В "Роскосмосе" тогда подчеркнули, что все эксперименты, которые будут проводиться на поверхности и/или на орбите спутника Земли, направлены на возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на лунной поверхности.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость163781
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Приятно читать- ни одной грамматической ошибки. Может и другие авторы отнесутся внимательнее к своим статьям.
Гость162462
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Ребята! С вами вообще договариваться о чём-либо бессмысленно! Вы хозяева своего слова: сам дал- сам забрал обратно! Сколько договоров в области вооружений вы в одностороннем порядке разорвали? А? Не о чём с вами разговаривать!
Гость156870
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пол жизни в Китае пол жизни в России провел - и по долгу службы в европе много времени. Китайцы из всех наших "партнеров" - наиболее близкие нам по духу люди, в европе - все нежные и истеричные - а в китае в мегаполисах люди - как будто приехал в провинцию в России, куда нибудь между питером и Москвой - простые и открытые люди. Пусть будет союз между нашими странами, пусть мы будем осваивать космос вместе, и пусть на страхе нашего союза никогда не будет войны - ее я повидал и не надо это никому, ни американцам ни нам.
Лис
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До звёздно-полосатых стало доходить, что они сидят на сковородке и начинают подгорать... Ну, а для "шумеров" - похоже назревает очередная зрада... Как говорится, "шо?! опять не тех предали?!?!"
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