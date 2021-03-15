Вашингтон встревожился слишком близкими контактами между Москвой и Пекином и созданием совместной лунной станции

Создание Пекином и Москвой совместной научно-исследовательской лунной станции является зловещим знаком для Запада. Он сигнализирует о формировании враждебного для США альянса. И чтобы избежать укрепления данного союза, Вашингтону следует пойти на серьезные уступки, в частности, стоит задуматься о том, чтобы "отдать" Украину. Об этом говорится в статьте The Washington Post.

Недавнее заявление о том, что КНР и Россия планируют сотрудничать в строительстве лунной исследовательской станции, "является зловещим". Хотя непосредственные последствия минимальны, это еще один признак того, что Москва и Пекин приближаются к фактическому союзу против Запада, пишет издание.

Автор отмечает, что сама по себе лунная станция не представляет непосредственной угрозы, поскольку ни одна из стран не имеет возможности в одиночку построить такой объект. Американцам не нужно беспокоиться о том, что они вскоре столкнутся с секретными китайскими лунными лазерами или другим оружием, размещенным на спутнике Земли. К тому же у Штатов есть план создать собственную базу на Луне.

Партнерами США в этой программе согласились стать восемь стран, включая Британию, Италию, Японию и Объединенные Арабские Эмираты. Российско-китайская декларация может быть как пропагандистской попыткой противодействовать возглавляемому Вашингтоном консорциуму, так и серьезным совместным предприятием, полагает автор.

"Но это само по себе тревожный признак. Россия и Китай на протяжении последнего десятилетия все теснее друг к другу", – пишет издание.

Так, Москва продает своему бывшему конкуренту современное оружие, которое во многих случаях все еще превосходит китайские технологии. Военные двух стран проводят совместные учения, в том числе трехсторонние маневры с Ираном в Индийском океане, как это было месяц назад.

Появление оси Москва – Пекин – Тегеран должно обеспокоить президента США Джо Байдена. Этот альянс имеет глобальный охват, что может угрожать интересам Вашингтона по всему миру. Допускается сценарий, при котором Россия и ее союзники станут ослаблять соседние государства-члены НАТО, в то время как "иранские марионетки" возьмутся за Израиль или арабские страны Персидского залива, а КНР займутся Тайванем или странами, которые оспаривают его притязания в Южно-Китайском море.

"США часто бывает трудно справиться с одним кризисом. Что же произойдет, если им придется заниматься с тремя или четырьмя одновременно?" – задался вопросом журналист.

Это самая важная проблема, с которой может столкнуться Байден. На фоне сближения Ирана, РФ и Китая американским властям необходимо попытаться "дать отпор", опираясь на свою мощь и союзников по глобальным союзам.

Белый дом мог бы попробовать разделить враждебный альянс, уговорив Россию отказаться от ее сближения с КНР, но для этого "неизбежно потребовалось бы дать Москве то, что она ценит, например, господство над Украиной или, возможно, даже удаление сил НАТО" из балтийских стран-союзников США.

Напомним, 9 марта Пекин и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне. В "Роскосмосе" тогда подчеркнули, что все эксперименты, которые будут проводиться на поверхности и/или на орбите спутника Земли, направлены на возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на лунной поверхности.

