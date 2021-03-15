Украинцы высмеяли подражающего Путину Зеленского

Украинцы высмеяли подражающего Путину Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Гаранту Незалежной посоветовали сесть на пони, а не пытаться оседлать коня, как российский лидер

Украинцы продолжают насмехаться над президентом страны Владимиром Зеленским, который, как они считают, пытается подражать манерами и поведением своему российскому коллеге Владимиру Путину. А между тем, граждане Незалежной все больше разочаровываются в лидере нации. К такому выводу пришел киевский политолог Дмитрий Джангиров в эфире канала InterVizor.

По его мнению, бывшему комику не удается создать из себя имидж мачо. Эксперт увязал целый ворох невыполненных обещаний и откровенных провалов Владимира Александровича в качестве президента с "нездоровой активностью" в демонстрации внешних эффектов, в частности, достижений по части фигуры, прокачанной в тренажерном зале.

В данном случае Джангиров вспомнил недавнее "показательное выступление" пана Зеленского, который сделал себе вакцину от кононавируса, что называется, на публике, зачем-то оголив в медкабинете не просто руку для укола, но и весь торс. Эксперт усмотрел в таком действии украинского гаранта его попытку следовать поведенческим особенностям Владимира Владимировича.

"Только если Путин с голым торсом ехал на коне, то Зеленскому нужно пересесть на пони", – с сарказмом заметил политолог.

Джангиров считает, что шестой президент Незалежной не сможет добиться успехов в подражании "явным альфа-самцам Путину или, например, Кличко". По его словам, у женской части страны пан Зеленский, скорее, вызывает не сексуальные, а материнские чувства. Впрочем, и они уже сильно ослабли вместе с разочарованием главой государства, поскольку тот обманул своих избирателей, подчеркнул специалист.

Как напоминает издание "Свободная пресса", ранее над голым торсом лидера соборной также посмеялась экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш. В эфире телеканала "Наш" она задалась вопросом, кого на самом деле выбирали украинцы – не стриптизера же или участника конкурса красоты. "Невелика радость смотреть на бритую грудь", – сказала политик.

Добавим, что эта самая "бритая грудь" больше обсуждалась в медиапространстве, нежели эффективность индийской вакцины.

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Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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