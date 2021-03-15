Куала-Лумпур ждет полного завершения судебного процесса и полновесных доказательств вины одной из сторон

Власти Малайзии не будут занимать чью-либо сторону в деле о крушении своего "Боинга" MH17 под Донецком летом 2014 г. до завершения расследования и окончательного вердикта гаагского суда в Нидерландах. Об этом заявил малайзийский посол Реза Раджа Заиб Ша в интервью "Укринформу".

Куала-Лумпур в своих решениях всегда основывается на доказательствах, а не на политических мотивах, подчеркнул дипломат.

"В этом смысле мы всегда повторяем, что сбитие самолета рейса MH17 не следует приписывать ни одной стране, пока Окружной суд Гааги в Нидерландах не изучит все доказательства и не вынесет свое решение. И это, по моему мнению, будет долгий процесс", – приводит слова посла издание "Украина.ру".

В начале марта китайское издание Sohu вышло со статьей, в которой обвинило следствие по делу о гибели MH17 в том, что оно рассматривает лишь одну версию крушения самолета. По мнению авторов, сам судебный процесс проходит очень долго. Китайцы считают, что в этом деле слишком много спорных моментов, которые превращают его в неразрешимую загадку.

Еще ранее независимый технический эксперт Юрий Антипов, внимательно следящий за судебным процессом в Гааге, предположил, что лайнер не мог быть сбит с земли ракетой "Бук", на чем настаивают следователи. Специалист является сторонником версии взрыва на борту "Боинга" или ракетой с военного лайнера. Свои выводы Антипов делает, изучая фото и видеоматериалы, распространенные в интернете.

Кроме того, он считает, что нельзя упускать из виду странную смерть украинского летчика Владислава Волошина, который находился в небе в момент крушения малайзийского лайнера 17 июля 2014 г. в районе вооруженного конфликта в Донбассе.

