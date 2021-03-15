Шейнин подколол украинцев за подлодки в Азовском море

Шейнин подколол украинцев за подлодки в Азовском море
Артем Шейнин. Кадр youtube.com
СМИ Незалежной доказывают "агрессию" Москвы несуществующими в принципе военными частями РФ

В эфире программы "Время покажет" телеведущий Артем Шейнин показал уровень пропаганды украинских коллег, нагнетающих среди населения антироссийскую истерию, на примере инфографики издания "Обозреватель" двухлетней давности.

Портал тогда изобразил данные ВСУ, сколько и где Россия разместила вооружения и наличный состав армии у восточных границ Незалежной. В частности, у РФ в Азовском море нашлись даже подводные лодки. Шейнин на этом примере пытался доказать украинскому политологу Сергею Запорожскому насколько тот не прав, рассуждая об "агрессии" России в отношении Украины.

"Самое убеждающее в мощи всего этого – восемь подводных "човнив" в Азовском море, где максимальная глубина 13,5 метра", – сказал Шейнин.

По его мнению, люди, которые публикуют подобного рода информацию, не разбираются в вопросах войны.

На это пан Запорожский заявил, что субмарины на картинке находятся вовсе не в Азовском море, а в Черном. Шейнин заподозрил гостя студии в незнании географии. Сконфуженный украинец тут же объявил, что плохо видит и прищурил глаза, рассматривая представленный снимок.

Шейнин на этом не остановился и вывел на экран уже российскую шуточную графику расположения наших войск у границ с Украиной. На нем была представлена армия из 35 млн штурмовиков, пяти галактических баз "Звезда Смерти", Дарт Вейдер (подписан как Путин) и много еще разного из киносаги "Звездные войны".

"Правда, Дарт Вейдер как был один в ваших мечтах, так и остался. Конечно, это все шуточки. Но мы начали с того, что это не шуточки – там реальные люди живут", – подчеркнул Шейнин, имея в виду Донбасс.

Не смогла пройти мимо инфографики "Обозревателя" и журналист и автор "60 минут" на "России 1" Ольга Скабеева. Она также обратила внимание в своем телеграм-канале на то, что "украинские военные продолжают убеждать обывателя в угрозе вторжения российской армии" вот такими картинками про подлодки в Азовской акватории.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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