Германия может признать Крым российским: выставлено условие

Германия может признать Крым российским: выставлено условие
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В бундестаге готовятся к парламентским выборам

Не исключено, что смена политических элит в ФРГ может повлечь за собой признание Крыма российским. На это намекнул депутат бундестага Вальдемар Герт от "Альтернативы для Германии".

Он рассказал в беседе с РИА "Новости", что референдум на полуострове о воссоединении с Россией в 2014 проводился в полном соответствии с международным правом. Поэтому называть регион "аннексированным", по его мнению – лишь политическая спекуляция. 

Украине, заявил депутат, до жителей полуострова нет никакого дела. На это, как минимум, указывает политика киевских властей по перекрытию Северо-Крымского канала, из-за чего крымчане теперь страдают от нехватки пресной воды, пишет "Свободная пресса".

"Было все сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины. Обратного пути для Крыма нет и не будет", – приводит его слова телеканал "360".

Политик полагает, что сейчас западные лидеры не могут назвать Крым российским, поскольку тогда им придется признать поражение военно-политической доктрины и свернуть планы по расширению НАТО на восток. 

На Украине продолжают настаивать, что полуостров является незаконно присвоенной Россией территорией, и разрабатывать планы по его возвращению. В Москве предостерегают Киев от любых попыток Киева инициировать возврат Крыма, отмечая, что это будет считаться актом агрессии против России. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость166428
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Гость162358
Один из аспектов внутриполитической борьбы.
Логикой и разумом люди-избиратели понимают адекватную реальность, но правительство педалирует тему "аннексирован незаконно".
АфД озвучивает альтернативу, чтобы собрать сторонников.
немцам на крым нацрать. чей он там - не важно.
им что россия, что украина - попуасии
Гость162358
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Гость166428
признать крым это прям щас главная проблема германии.
нацрать им сто куч на крым и на подтиральщиков лопухом
Один из аспектов внутриполитической борьбы.
Логикой и разумом люди-избиратели понимают адекватную реальность, но правительство педалирует тему "аннексирован незаконно".
АфД озвучивает альтернативу, чтобы собрать сторонников.
Гость166428
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признать крым это прям щас главная проблема германии.
нацрать им сто куч на крым и на подтиральщиков лопухом
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