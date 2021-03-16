Украинцы вместе с НАТО приблизились к российским границам

Украинцы вместе с НАТО приблизились к российским границам
Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Натовские суда зашли в порт Одессы

Украина совместно со своими помощниками-кураторами из Североатлантического альянса снова поиграли мускулами. ВМС Незалежной вместе с противоминной группой натовских кораблей провели учения в акватории Черного моря.

Сообщается, что суда альянса пришвартовались в одесском порту 10 марта. Цель прибытия иностранных военных гостей в Незалежную – совместная отработка боевых маневров на воде. О радостном для киевского режима событии отчитались представители Военно-морских сил Украины. Соответствующая заметка появилась на официальном аккаунте ВМС в "Фейсбук".

В рамках военных учений были отработаны совместные действия украинского экипажа с коллегами из Румынии, Турции и Испании. Сообщается, что военнослужащие потренировались передавать груз на воде, также провели корабельно-боевые учения и отразили воздушные атаки предполагаемого противника.

Отметим, с начала года это уже вторые боевые учения украинцев при участии кораблей Североатлантического альянса. Незалежная с большим рвением бряцает оружием в акватории Черного моря.

К слову, недавно глава Крымской республики Сергей Аксенов заявил, что американские власти намеренно подталкивают украинских руководителей любыми способами раскачивать ситуацию в Крыму. Впрочем, Аксенов добавил, что никаких перспектив в военном плане агрессорам не светит.

Ольга ФЕДОРОВА

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бандер биржа
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Внимание! Два пида*раса Гость 166428 и Гость ниже него, отдадутся бесплатно своим очком группе садистов гомосексуалистов и извращенцев.
Гость166428
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а теперь в сторону Крыма - Огонь !!!
Хуйлопутина ябут. Пидароссия сасет
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Да уж... Засуетились пидароссы, хуйлопуты, хуйлососы, хуйлороссы, говнороссы, гондуроссы, гейроссы и другая гавнонациональная шваль Пидароссии. Член большого негра и большой кол хохла надежно заходит им в обе дыры. Все НАТО хохочет над чмоканием Фуйлопутина и Кацабляндии
гость
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ВМС какложопии? Это видимо флотилия из комплекта надувных ган*донов с гейматросами в радужных труселях с кукурузой в жо*пе и салом на шее.
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