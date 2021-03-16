"Это смешно": на Украине отреагировали на иск Крыма из-за водной блокады

"Это смешно": на Украине отреагировали на иск Крыма из-за водной блокады
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Незалежной оценили вероятность суда

Решение Крыма выдвинуть Киеву иск за воднуй блокаду не осталось без внимания властей Украины. На него отреагировал вице-премьер и министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Алексей Резников.

Он сказал, что "хохочет", ведь "это смешно". О мирном населении полуострова должен заботиться тот, кто захватил эту территорию, заявил "юрист, всю жизнь практикующий право".

Резников пригласил всех желающих судиться. И при этом добавил, что за водообеспечение перед гражданами полуострова ответственны "оккупанты".

Высказался он и о возможности поставок воды в Крым и Севастополь. По словам министра Незалежной, водоснабжение полуострова  возобновится.

Это произойдет "обязательно", заверил вице-премьер. Однако лишь тогда, когда "захватчики" освободят полуостров, отмечает "Укринформ".

Между тем в Крыму нашли решение проблемы с водой.  Для обеспечения потребителей даже в засуху построены два новых водовода.

До этого власти полуострова решили предъявить иск Украине. Все необходимые мероприятия по подготовке документа собираются провести в самое ближайшее время Нанесенный водной блокадой ущерб оценили в сумму от 10 до 20 трлн рублей.

Обещания подать воду в Крым звучали с Украины не раз. И то же условие -  о "деоккупации" – Незалежная выдвигала России в прошлом. только все усилия Киева надавить на Москву в этом вопросе напрасны. Тем более, что в воде из Днепра российский полуостров давно не нуждается.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость167214
Пожаловаться Ответить
#украинаидинахуй
1
новости партнеров

Аксенов раскрыл зачинщиков провокаций в Крыму

От всех внешних атак полуостров хорошо защищен

США сознались в попытках отговорить Бразилию от "Спутник V"

Личные интересы Вашингтона перевесили стремление побороть пандемию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей