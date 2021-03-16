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Решение Крыма выдвинуть Киеву иск за воднуй блокаду не осталось без внимания властей Украины. На него отреагировал вице-премьер и министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Алексей Резников.
Он сказал, что "хохочет", ведь "это смешно". О мирном населении полуострова должен заботиться тот, кто захватил эту территорию, заявил "юрист, всю жизнь практикующий право".
Резников пригласил всех желающих судиться. И при этом добавил, что за водообеспечение перед гражданами полуострова ответственны "оккупанты".
Высказался он и о возможности поставок воды в Крым и Севастополь. По словам министра Незалежной, водоснабжение полуострова возобновится.
Это произойдет "обязательно", заверил вице-премьер. Однако лишь тогда, когда "захватчики" освободят полуостров, отмечает "Укринформ".
Между тем в Крыму нашли решение проблемы с водой. Для обеспечения потребителей даже в засуху построены два новых водовода.
До этого власти полуострова решили предъявить иск Украине. Все необходимые мероприятия по подготовке документа собираются провести в самое ближайшее время Нанесенный водной блокадой ущерб оценили в сумму от 10 до 20 трлн рублей.
Обещания подать воду в Крым звучали с Украины не раз. И то же условие - о "деоккупации" – Незалежная выдвигала России в прошлом. только все усилия Киева надавить на Москву в этом вопросе напрасны. Тем более, что в воде из Днепра российский полуостров давно не нуждается.
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