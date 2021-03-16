"Нет смысла": в Незалежной пояснили нежелание Байдена говорить с Зеленским

"Нет смысла": в Незалежной пояснили нежелание Байдена говорить с Зеленским
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
Диалог Незалежной и США планомерно развивается и без беседы президентов, заявили на Украине

В Киеве отреагировали на сообщение американских журналистов о том, что Джо Байден намеренно все еще не позвонил Владимиру Зеленскому. В таком общении нет особой нужды, дал понять глава МИД Украины Дмимтрий Кулеба.

По его мнению, огромный интерес к личному разговору президентов США и Незалежной вполне понятен. Однако заострять внимание на этом не стоит.

Отношения между двумя странами основываются не на беседе лидеров. И без нее диалог двух стран "планомерно развивается", добавил министр, ссылаясь на "факты".

У Кулебы, как рассказал он сам, был разговор по телефону с американским госсекретарем США еще в первые недели пребывания того на посту. Затем пообщались провели главы Минобороны Незалежной и Пентагона.

Два государства содержательно и широко обсуждают многие вопросы. В том числе – о борьбе с коррупцией, заверил руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

После недавних решений СНБО Зеленского нельзя обвинить в бездействии по этому делу. Всего за один месяц президент сделал то, о чем до него "даже не решались говорить", отметил министр.

И после таких его шагов из Америки пришли сигналы, абсолютно другие, чем сообщали журналисты двух стран. Партнеры оцениваюттакие шаги властей Незалежной как преданность реформам, подчеркнул Кулеба.

В заключение он назвал бессмысленным требование к Украине делать то, что она и так выполняет. Причем "в собственных интересах без каких-либо внешних советов", цитирует NewsFront.

Ранее в США объяснили, почему Джо Байден так и не позвонил Владимиру Зеленскому. Пренебрежение нового американского президента к украинскому коллеге легко объяснить: этим он старается добиться, чтобы глава Незалежной активно работал в своей стране.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
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М
бидочик просто забыл что есть такое новообразование с евреем пианистом во главе стада что там бегает и гадит
а его окружение и вовсе не до этих папуасов
резиновые крейсера подарили и все,дальше сами..
А о чём Бидон будет разговаривать с ЖИДовской укроСВИНЬЁЙ?! О игре на рояле причинным местом?
М
Пожаловаться Ответить
бидочик просто забыл что есть такое новообразование с евреем пианистом во главе стада что там бегает и гадит
а его окружение и вовсе не до этих папуасов
резиновые крейсера подарили и все,дальше сами..
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