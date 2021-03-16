Вашингтон опасается усиления влияния Москвы в регионе

Соединенные Штаты заявили, что их пугает российское присутствие в Нагорном Карабахе. Об этом заявил зампомощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в ходе выступления в Каспийском политическом центре.

Вашингтон боится, что большая роль Москвы в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе может привести к росту влияния нашей страны в регионе. В связи с этим Кент предложил США самостоятельно заняться разрешением указанного конфликта, подчеркнув, что у американцев есть все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности в НКР, пишет турецкое издание Milliyet.

Для того, чтобы восстановить свое влияние в Нагорном Карабахе и установить там верховенство права и демократии, Вашингтон предложил вытеснить из региона Россию, а роль миротворца взять на себя. Данную идею поддержали другие спикеры, которые также подчеркнули, что США следует признать Азербайджан победителем в противостоянии в НКР.

К слову, экс-посол США в Азербайджане Роберт Секута выразил уверенность, что в регионе по-прежнему отсутствует мир, а Вашингтон должен стать тем миротворцем, который положит конец противостоянию Армении и Азербайджана.

Ранее британские СМИ заявили о том, что Армения нанесла удар ракетой "Искандер" по Азербайджану в ходе войны за Нагорный Карабах.