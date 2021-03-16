Украинцы сделали "подарок" России на годовщину референдума в Крыму

Украинцы сделали "подарок" России на годовщину референдума в Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Киеве развесили плакаты с портретами наших дипломатов и "их признанием"

На Украине не позабыли о том, что 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором жители проголосовали за воссоединение с Россией, решив напомнить народу об этой годовщине специальными плакатами.

На них изображены лица сотрудников посольства РФ в Киеве. Некоторых к тому же представили как работников ГУ Генштаба России и ФСБ.

Рядом значится надпись их якобы признания на двух языках, что "Крым – это Украина". Также на автомобилях российских дипломатов появились наклейки в виде герба незалежной – тризубца.

Плакаты красуются не только у здания нашего посольства. Их также разместили возле диппредставительств Великобритании, Германии, США, Франции, Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии и Таджикистана, сообщают украинские СМИ, пишет "Взгляд".

Жители нашей страны уже оценили "презент" соседей. В Сети написали, что "Украина – это Бердичев с Житомиром, а все остальное – подарки соседей!". И съязвили: "Да хоть сто плакатов развесьте! Можете ими даже потом подтереться! Только Крым был, есть и будет частью России!".

Также интернет-пользователи спросили, "почему бы посольству России не повесить ответный плакат "Украина – это Жопа"?". Назвали эти действия граждан Незалежной  "фантомными болями хохлов" и даже предложили: "Так придите заберите".

Ранее перед посольством РФ в Киеве установили билборд с надписью. "Крым – это Украина". Пользователи соцсетей тут же посоветовали властям Незалежной развернуть плакат к "замурованным" окнам дипмиссии и сплясать гопака.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость164351
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Щас заценил плакат про крым росссиский - хохлы деб и л ы написали aquila non captat muscas. (Бенито Перес Гальдос, Наполеон в Чамартине.) без понимания что ето. а перевод дословно- народ за, пусть уходит.
Д е б и л ы
В
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Гость167459
Товарищи-запутинцы, а вот если серьезно: что вы получили от аннексии Крыма кроме головной боли? Ну просто подсчитайте баланс по принципу "сколько приобрели" и "сколько потеряли".
Величайшего ума идиот !!!
Бандероеб
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167459 петух бандеровский, шальвары сымай, драть тебя будем свиноматка хохлятская, пасть открой мы с*рать хотим!
Гость167186
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Гость167459
Товарищи-запутинцы, а вот если серьезно: что вы получили от аннексии Крыма кроме головной боли? Ну просто подсчитайте баланс по принципу "сколько приобрели" и "сколько потеряли".
Если серьезно, то никакой аннексии не было, Крым не захотел жить с фашистами, которые, кстати, снарядили "поезд дружбы", ехавший убивать крымчан, и не захотел размовлять мовою, не захотел стать подстилкой для всех желающих. В Крыму прошел референдум о выходе из состава украины и присоединении к России в соответствии с уставом ООН, с точки зрения мировой правовой системы там все чисто и законно.
Гость167522
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Гость167459
Товарищи-запутинцы, а вот если серьезно: что вы получили от аннексии Крыма кроме головной боли? Ну просто подсчитайте баланс по принципу "сколько приобрели" и "сколько потеряли".
государство получило контроль над черноморским регионом. Крым лишился попадания под запланированную американскую базу и китайские рисовые поля. Ну а люди спокойно ездят в Крым, минуя взяточников и попрошаек с украинской сторноы границы (личный опыт общения с этими вымогателями). И не аннексия Крыма - а возвращение назад домой. пора бы запомнить.
Гость167517
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Гость167459
Товарищи-запутинцы, а вот если серьезно: что вы получили от аннексии Крыма кроме головной боли? Ну просто подсчитайте баланс по принципу "сколько приобрели" и "сколько потеряли".
Нечего ответить человеку, у которого мозг меньше, чем у воробья!
Гость167459
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Товарищи-запутинцы, а вот если серьезно: что вы получили от аннексии Крыма кроме головной боли? Ну просто подсчитайте баланс по принципу "сколько приобрели" и "сколько потеряли".
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