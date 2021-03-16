Президент "готовит что-то серьезное" - Зюганов

Президент "готовит что-то серьезное" - Зюганов
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер КПРФ высказался о послании президента

Пока так и не решено, когда же Владимир Путин обратится к Федеральному собранию. Об этой таинственности порассуждал  Геннадий Зюганов.

У того, что дата оглашения послания президента все еще не определена, есть веские причины, дал понять лидер Коммунистической партии России. 

По его словам, документ переписывали не раз. Существовало целых четыре варианта, теперь составляется пятый.

Все это указывает на важность ситуации, считает Зюганов. Он уверен, что "готовится что-то серьезное", цитирует URA.RU.  

Будет представлена новая стратегия по выходу нашей страны из кризиса. От нее зависит, как Россия выберется из непростой ситуации, отметил глава КПРФ, пишет "МК".  

На прошлой неделе стало известно об очередном переносе послания Путина Федеральному собранию. Точная дата его оглашения все еще не названа.

Ранее источники рассказали журналистам, что Владимир Путин обратится к депутатам и сенаторам не раньше весны. И указывалалось предполагаемое время: конец марта – начало апреля.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

М
Пожаловаться Ответить
Добрый Каа
Мы услышим: "- Я устал. Я ухожу." ?
это ты у своего пианиста спрашивай
*мы* это кто?
ваше стадо в кастрюльках?
Добрый Каа
Пожаловаться Ответить
Мы услышим: "- Я устал. Я ухожу." ?
1
новости партнеров
По теме

Аксенов раскрыл зачинщиков провокаций в Крыму

От всех внешних атак полуостров хорошо защищен

Украинцы вместе с НАТО приблизились к российским границам

Натовские суда зашли в порт Одессы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей