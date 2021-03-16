Берлин нашел "лучшую стратегию" борьбы за "Северный поток-2" - Reuters

Берлин нашел "лучшую стратегию" борьбы за "Северный поток-2" - Reuters
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
В Германии и США заявляют, что ни одна из сторон не предлагала компромиссных вариантов

Германия в противоборстве с США по вопросу "Северного потока-2" считает, что лучшей стратегией будет потянуть время и представить Вашингтону уже готовый проект. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц. В Берлине делают ставку на то, что администрация Белого дома будет прагматично подходить к российскому газопроводу, и настаивают на его завершении вопреки американской оппозиции.

Авторы напоминают, что "СП-2" стоимостью $11 млрд обойдет союзницу коллективного Запада Украину, потенциально лишив ее ценных транзитных сборов. Также повторена мантра о том, что труба увеличит энергетическую зависимость европейцев от России и составит конкуренцию поставкам американского сжиженного природного газа.

Поэтому президент США Джо Байден назвал нашу балтийскую магистраль "плохой идеей для Европы", а Вашингтон ввел санкции в отношении ряда участников проекта и угрожает наложить новые.

При этом отмечается, что газопровод готов на 95% и может быть закончен к сентябрю. По мнению аналитиков, которые отслеживают ситуацию, у администрации Байдена остается мало времени, чтобы придумать дополнительные меры, чтобы помешать этому.

"Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, потому что там думают, что, когда трубопровод запустят, все будет выглядеть иначе [для США]", – сообщил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с вопросом.

Хотя Вашингтон публично объявил, что будет продолжать работать против "СП-2", немецкие официальные лица и представители евродипломатии полагают, что есть место для переговоров.

"Берлин считает, что в Вашингтоне есть готовность поговорить об этом и найти решение", – сказал другой дипломат ЕС, также знакомый с немецкой позицией.

По словам высокопоставленного представителя Госдепа, американские власти продолжает взаимодействовать с правительством ФРГ на нескольких уровнях, чтобы прояснить риски санкций. Даже сам Байден, выступающий против проекта,  также пытается наладить отношения с Европой.

"Мы не считаем, что США должны предлагать варианты. Это немецкая проблема, которую на самом деле создали немцы", – заявил агентству представитель Госдепа.

Однако и Берлин пока не предлагает никаких вариантов решения вопроса, пояснил Reuters высокопоставленный немецкий чиновник.

Дипломаты из Германии сообщили, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ожидает своей первой личной встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, возможно, в конце текущего месяца, если последний примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

В новой администрации Белого дома, повторяя несогласие с реализацией "Северного потока-2", тем не менее говорят, что Вашингтону нужно в этой теме быть прагматичными. И поскольку трубопровод почти достроен, высокопоставленные официальные лица призвали Байдена рассмотреть возможность ослабления давления на Берлин и вместо этого сосредоточиться на том, как использовать "СП-2" в случае будущих кризисов.

Ранее уже просочилась информация о том, что американцы предложили следующий план: дать право регулятору энергосистемы Германии останавливать поток газа, если Россия "пересекает границу", т.е. с их точки зрения, ведет себя как-то не так. В Берлине это назвали "экстренным торможением". Его могут задействовать в случае, например, если произойдет силовое противостояние между РФ и Украиной. Или Москва попытается "подорвать существующую инфраструктуру транзита газа" через ГТСУ.

Данное предложение, призванное ослабить озабоченность Вашингтона, вызвало интерес среди высокопоставленных еврочиновников и дипломатов за пределами Германии и среди некоторых членов немецкого кабмина. Однако он не получило поддержки у правительства ФРГ в целом из-за практических проблем с его реализацией, а также из-за того, что "Берлин не чувствовал острой необходимости предлагать компромисс Вашингтону", резюмирует Reuters.

На прошлой неделе немецкий политолог Александр Рар высказал мнение, что остановить теперь строительство "Северного потока-2" может исключительно кабмин Германии. И никакие заокеанские рестрикции и мольбы с берегов Днепра не помешают запуску российской трубы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость167459
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Лис
Т.е. пиндосы хотят, чтобы немцы - в случае "остановки транзита через Украину", - совершили экономическое самоубийство, самим себе отлючив газ и через СП-2... На зло бабушке отморожу уши. Ни у кого не возникает ощущения, что мы присутствуем при разговоре сумасшедшего с умалишённым?
Давайте обратимся к фактам: "Северный поток -2" достроен? Нет. Вложенные в его строительство миллиарды евро вернулись в виде прибыли? Нет. Точно известно, когда "Северный поток" будет наконец достроен? Нет. Можно задать и прочие подобные вопросы, но пока достаточно.
Гость160863
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Все хотят жить хорошо. А Америка хочет, что бы только она жила хорошо!
Лис
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Т.е. пиндосы хотят, чтобы немцы - в случае "остановки транзита через Украину", - совершили экономическое самоубийство, самим себе отлючив газ и через СП-2... На зло бабушке отморожу уши. Ни у кого не возникает ощущения, что мы присутствуем при разговоре сумасшедшего с умалишённым?
Гость167582
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Ещё немного и пошли эти нацики. Эти ублюдки не будут диктовать нам немцам.
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