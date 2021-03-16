Зеленский выступил с дерзким заявлением по Крыму

Зеленский выступил с дерзким заявлением по Крыму
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Администрация Незалежной выработала некую стратегию по "реинтеграции" полуострова

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с заявлением по Крыму, объявив, что Киев не собирается отказываться от планов по "деоккупации" и "реинтеграции" региона. Глава государства сообщил, что власти выработали стратегию, нацеленную на "возврат" полуострова в Незалежную.

Так, по словам Зеленского, российские власти устроили в 2014 году для крымчан "фейковый референдум". Впервые после столь вопиющего, по мнению лидера Незалежной, события украинская администрация смогла подготовить стратегию, которая предполагает "объединение мира" на основе "Крымской платформы", о чем президент сообщил на своей странице в социальной сети "Твиттер".

"Чтобы вернуть Украине украинское", – уточнил глава государства.

Так, первая конференция по "Крымской платформе" запланирована на август этого года. Киев предложил поучаствовать в будущем саммите представителям Турции, Британии, ФРГ, Канады и Соединенных Штатов.

В марте один из источников в Кремле сообщал, что российская сторона расценивает стратегию украинских властей по Крыму недопустимой угрозой в отношении субъектов Российской Федерации. Участие любых государств в "Платформе" является посягательством на ее государственный суверенитет, передает РИА "Новости".

Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что действия украинского режима являются фактом агрессии против РФ. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что любое участие в "Платформе" будет расцениваться как крайне недружественный шаг против Москвы. Заявленная украинским МИД стратегия "трех китов" не сможет вернуть доверие крымчан к Киеву из-за водной блокады и санкций.

Егор МАЛКОВ

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Гость158356
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Гость167590
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в <цензура> и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
(Путин лично занимался переносом праха Ильина в РФ и участвовал в церемонии перезахоронения)
Не повторяй за убогими идиотами, не писал никогда Ильин такого! Оригинал звучит так: "Россия — не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании. Этот народ изголодался по свободному порядку, по мирному труду, по собственности и по национальной культуре. Не хороните же его преждевременно! Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права!". Ильин И. А.
Гость158356
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Гость167459
Ребятки, может уже хватит размахивать бумажными саблями и в миллионный раз писать об уничтожении Украины, тогда как в реальности ситуация прямо противоположная: война против Украины - это не просто тяжелейшее поражение путинского режима, это глупость в квадрате. Путин влип на Донбассе по уши и ничего придумать не может - просто тупо тянет время
"Путин влип на Донбассе по уши" - как можно влипнуть в <цензура> не наступая на него? Как можно получить граблями по яйцам не наступая на них. У вас там в параллельной реальности в дурдоме таблетки закончились? Пойми, кастрюлька войны с Россией не будет, будут точечные удары на уничтожение командных центров и разрушения инфраструктуры, а потом хохлоидиоты сами прискачут мира просить.
Гость167459
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Гость167590
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в <цензура> и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
(Путин лично занимался переносом праха Ильина в РФ и участвовал в церемонии перезахоронения)
Самая до блевоты мерзкая страна - это израиль. а насчет уродов - посмотри на фотки хасидов
Гость167590
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«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в <цензура> и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
(Путин лично занимался переносом праха Ильина в РФ и участвовал в церемонии перезахоронения)
Гость167459
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Антимайдан
Задача России, уничтожить Хохлорейх, под ноль, применив при необходимости любое оружиеи меющееся в её арсенале и вопрос по Крыму топадет сам собой.
Ребятки, может уже хватит размахивать бумажными саблями и в миллионный раз писать об уничтожении Украины, тогда как в реальности ситуация прямо противоположная: война против Украины - это не просто тяжелейшее поражение путинского режима, это глупость в квадрате. Путин влип на Донбассе по уши и ничего придумать не может - просто тупо тянет время
Антимайдан
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Задача России, уничтожить Хохлорейх, под ноль, применив при необходимости любое оружиеи меющееся в её арсенале и вопрос по Крыму топадет сам собой.
Бандероеб
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Петух зеленый закукарекал, не драли его давно, пендосы вы где? вдуйте малчыку уже, весна, пора!
Гость167580
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"Чтобы вернуть Украине украинское" – так может ведь и вообще остаться ни с чем...
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