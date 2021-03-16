Россию обвинили в подготовке нового "вторжения" - СМИ

Россию обвинили в подготовке нового "вторжения" - СМИ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американский политолог среди потенциальных жертв "выбрал" страны бывшего СССР

Западным аналитикам не дает покоя очередная годовщина присоединения Крыма к России в результате всенародного референдума, который прошел на полуострове 16 марта 2014 г., и они продолжают додумывать за Кремль. На этот раз представитель американской мысли, ярый антипутинец журналист Леон Арон в своей статье для Politico предположил, что Москва может начать "новое вторжение", чтобы "восстановить величие СССР".

По мнению автора, сейчас появились те же факторы, которые привели к "вторжению" президента РФ Владимира Путина на Украину, "включая внутренние протесты, тяжелая ситуация в экономике и стремление к славе". Эксперт считает, что предвидеть "векторы траектории вторжения" и "разработку планов" Москвы должно стать одной из главных забот администрации США Джо Байдена.

Среди потенциальных "жертв" России Арон назвал сразу пять государств. Первые три – Грузия, Молдавия и Украина. По его словам, эти страны пребывают в стадии "замороженного конфликта", который Москва может попытаться разморозить, используя российских военных или ставленников внутри этих субъектов.

В качестве четвертой возможной цели нашей "агрессии" журналист назвал Белоруссию, которая, как он выразился, является "половиной формального" Союзного государства. Также политолог допустил присоединение Россией севера Казахстана, где проживает много этнических русских – 3,5 млн человек.

"Как только талибы захватят Афганистан и начнут экспансию в центральноазиатские государства, аншлюс может быть изображен как "защита" этнических русских Казахстана", – отмечает Арон.

Однако, пишет он, эти пять потенциальных войн не совсем соответствуют амбициям Москвы – она может попытаться нанести "стремительный и победоносный удар" по восточному флангу НАТО – Эстонии, Латвии и Литве. Американский стратег полагает, что для этого РФ не нужно атаковать прибалтов с помощью танков, достаточно прибегнуть к жесткой гибридной операции, как в Крыму, используя спецназ и десант. Журналист напомнил, что вблизи эстонской и латвийской границ Россия сейчас развернула три полка спецназа и воздушно-десантную дивизию.

Целями нападения могут стать города, где проживает значительное количество этнических русских, например эстонские уезд Ида-Вирумаа (74%) и город Нарва (83%) или латвийские область Латгале (36% русских) и город Даугавпилс (48%).

И Брюссель, и Москва знают, что Прибалтика в краткосрочной перспективе беззащитна. Россия обладает "абсолютным превосходством" в наступательной технике – танках, истребителях и реактивной артиллерии, ссылается автор статьи на отчет Эстонской службы внешней разведки. При этом, подчеркивает Арон, есть сомнение, что на помощь прибалтам придет НАТО, воплощая в жизнь статью 5 Устава блока: нападение на одного члена альянса – это нападение на всех.

Автор напоминает о последнем докладе Мюнхенской конференции по безопасности на высшем уровне, в котором впервые за 71 год существования НАТО была затронута перспектива распада военного союза. На вопрос, должна ли их страна прийти на помощь "нашему союзнику по НАТО", если Россия "вступит с ним в серьезный военный конфликт", большинство граждан в половине опрошенных государств ответили отрицательно, включая Францию, Испанию, Германию и Италию. В последних трех ответ "нет" лидировал с перевесом более 2 к 1, резюмировал американец.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Роскомнадзор да на *ую тебя вертели, жидовскофашисткопендоскобандеровская мартышка, туда же <цензура>, чурка.
Роскомнадзор
Пожаловаться Ответить
гость
<цензура> жидовский, пошел на *уй.
Напоминаем комментаторам об ответственности за комментарии, разжигающие межнациональную, межконфессиональную и иную рознь (ст. 282 УК РФ)
гость
Пожаловаться Ответить
<цензура> жидовский, пошел на *уй.
1
новости партнеров

Аксенов раскрыл зачинщиков провокаций в Крыму

От всех внешних атак полуостров хорошо защищен

Украинцы вместе с НАТО приблизились к российским границам

Натовские суда зашли в порт Одессы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей