Лукашенко нашли замену для транзита власти - аналитики

Лукашенко нашли замену для транзита власти - аналитики
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
По их мнению, Кремль дал бацьке полгода, а трансфер пройдет "по ельцинскому сценарию"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сложит в ближайшее время свои полномочия по "ельцинскому типу". Об этом сообщают авторы телеграм-каналов "Минская Семибоярщина" и "Незыгарь".

В постах отмечается, что в Кремле уже давно намекают бацьке на "транзит власти". Россию не устраивает внутренняя ситуация в Республике, проблемы нарастают, на лицо экономический кризис, граждане недовольны руководством и готовы снова выйти на улицы для массовых протестов. Противоречия лишь накапливаются, что является серьезным риском не только для Белоруссии, но и для России в нынешних непростых геополитических условиях.

Как пишет "Незыгарь", на недавней встрече Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи Александр Григорьевич попросил еще полгода для завершения "транзита власти". Москва выступит гарантом соблюдения договоренностей во время этой смены. По всей вероятности, будущим "транзитом" будет заниматься новый премьер-министр, говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, главным кандидатом на смену бацьке по "ельцинскому сценарию" в Белоруссии может стать занимающий ныне пост председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Эта фигура соответствует всем критериям "транзитного премьера", считают эксперты.

Прежде всего кандидат должен быть понятным и предсказуемым для Кремля, пользоваться поддержкой Москвы, никак не ассоциироваться у белорусов с последними силовыми событиями в Республике, быть антиподом популиста Лукашенко и не иметь больших политических амбиций, пишут аналитики "Минской Семибоярщины".

Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал байку о звонке "разъяренного" Путина Лукашенко в прошлом году после того, как в Москве из СМИ узнали о том, что белорусский лидер собрался передать Киеву задержанных в Минске 33 граждан РФ.

Напомним, встреча Путина и Лукашенко прошла в Сочи 22 февраля. На ней, в частности, обсуждалась тема подписания дорожных карт интеграционного процесса Союзного государства.

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Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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