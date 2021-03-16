Тимошенко объявила внешнее управление Украиной бестолковым

Тимошенко объявила внешнее управление Украиной бестолковым
Юлия Тимошенко. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
"Газовая принцесса" согласилась стать посредником власти при смене курса Незалежной

Незалежная пребывает под "бессмысленным внешним управлением". Об этом заявила глава "Батькивщины", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда я увидела, насколько тяжелая экономическая, медицинская, социальная ситуация, насколько все это загнано в тупик, я просто вышла и сказала: слушайте, дальше это уже может быть невозобновляемым, мы просто можем пройти точку невозврата", – цитирует "газовую принцессу" агентство "Украинские новости".

Представитель оппозиционных сил призвала киевский режим немедленно создать сильное национальное правительство. Пани Тимошенко предложила свою кандидатуру в качестве союзника власти, если президент страны Владимир Зеленский изменит курс развития соборной с внешнего "бессмысленного управления" на политику, которая восстановит отрасли экономики.

"Если вы готовы изменить стратегию, я готова стать рядом с вами, вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков", – подытожила политик.

Ранее в феврале известный украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя блокировку властями Незалежной местных оппозиционных телеканалов и наложение санкций против собственных граждан вне судебных решений, высказал точку зрения, что все это происходит не без указки Вашингтона. По его словам, "американцы даже не заботятся о том, что это выглядит, как унижение".

Фоторепортаж
Кровавый путь Тимошенко к власти
Фото: GLOBAL LOOK press/Eduard Kislinsky Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kosarev Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org/Eric Draper Фото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость167679
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Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ
ЖИДовские укроПОДОНКИ, как пауки в банке, устроили бойню между собой! Поубивайте друг-дружку, ненасытные ТВАРИ!
жидовские укро и русоподонки не поубивают друг друга а натравливают укро и руссоидиотов между собой, а вот те идиоты поубивают друг друга на потеху жидам.
крым наш
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скаклы!вы уже давно прошли точку невозврата!что?не скачется?!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ
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ЖИДовские укроПОДОНКИ, как пауки в банке, устроили бойню между собой! Поубивайте друг-дружку, ненасытные ТВАРИ!
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