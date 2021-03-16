Киев потребовал от Москвы объясниться за "нарушивший границы" вертолет

Киев потребовал от Москвы объясниться за "нарушивший границы" вертолет
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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В воздушном пространстве Незалежной ненадолго оказался Ми-8

На Украине обвинили Россию в том, что некий вертолет незаконно попал в воздушное пространство Незалежной. В украинской Государственной погранслужбе потребовали от Москвы объясниться. 

Как говорится в заявлении пресс-службы ведомства, вертолет попал на территории их страны со стороны РФ и пролетел 50 метров. Теперь украинцы хотят знать, что привело к случившемуся. Инцидент произошел в Сумской области. 

Отмечается, что воздушное судно быстро развернулось и отправилось обратно. 

Телеграм-канал "Зрада чи Перемога" опубликовал видео журналиста Андрея Цаплиенко с якобы с тем самым вертолетом. Авторы канала уточнили, что машина оказалась вертолетом Ми-8 и залетела днем на высоте 100 метров. 

Ранее подобных объяснений требовала Эстония. В Таллине утверждали, что Ил-76МД нарушил границы. Эстонцы даже вызвали российского посла на ковер. 

Полина ИВАНОВА

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