Глава отечественной дипломатии призвал Запад и конкретно США быть реалистами

Запад ничего не сможет сделать с тем фактом, что Крым воссоединился с Россией навсегда. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр назвал возвращение региона в состав Российской Федерации эпохальным событием в новейшей истории нашего государства. По его словам, проведенный 16 марта 2014 г. референдум в Республике соответствовал всем нормам международного права.

"Судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения", – цитирует телеканал RT шефа отечественной дипломатии.

На Смоленской площади продолжат вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, "связанных с возвращением полуострова домой", подчеркнул Лавров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, отвечая на всевозможные вопросы по статусу Крыма, что регион навсегда вернулся в родную гавань и для Москвы в данном вопросе поставлена точка.

На фоне майданных событий и угроз в адрес крымчан из Киева жители Крыма и Севастополя провели референдум о возвращении в состав России. В плебисците участвовали более 80% имевших право голоса крымчан. Воссоединение с РФ поддержали 96,7% и 95,6% соответственно.

