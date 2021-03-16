Крым воссоединился с Россией навсегда - Лавров

Глава отечественной дипломатии призвал Запад и конкретно США быть реалистами

Запад ничего не сможет сделать с тем фактом, что Крым воссоединился с Россией навсегда. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр назвал возвращение региона в состав Российской Федерации эпохальным событием в новейшей истории нашего государства. По его словам, проведенный 16 марта 2014 г. референдум в Республике соответствовал всем нормам международного права.

"Судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения", – цитирует телеканал RT шефа отечественной дипломатии.

На Смоленской площади продолжат вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, "связанных с возвращением полуострова домой", подчеркнул Лавров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, отвечая на всевозможные вопросы по статусу Крыма, что регион навсегда вернулся в родную гавань и для Москвы в данном вопросе поставлена точка.

На фоне майданных событий и угроз в адрес крымчан из Киева жители Крыма и Севастополя провели референдум о возвращении в состав России. В плебисците участвовали более 80% имевших право голоса крымчан. Воссоединение с РФ поддержали 96,7% и 95,6% соответственно.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Россию обвинили в подготовке нового "вторжения" - СМИ

Американский политолог среди потенциальных жертв "выбрал" страны бывшего СССР

Берлин нашел "лучшую стратегию" борьбы за "Северный поток-2" - Reuters

В Германии и США заявляют, что ни одна из сторон не предлагала компромиссных вариантов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей