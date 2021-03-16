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Запад ничего не сможет сделать с тем фактом, что Крым воссоединился с Россией навсегда. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр назвал возвращение региона в состав Российской Федерации эпохальным событием в новейшей истории нашего государства. По его словам, проведенный 16 марта 2014 г. референдум в Республике соответствовал всем нормам международного права.
"Судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения", – цитирует телеканал RT шефа отечественной дипломатии.
На Смоленской площади продолжат вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, "связанных с возвращением полуострова домой", подчеркнул Лавров.
Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, отвечая на всевозможные вопросы по статусу Крыма, что регион навсегда вернулся в родную гавань и для Москвы в данном вопросе поставлена точка.
На фоне майданных событий и угроз в адрес крымчан из Киева жители Крыма и Севастополя провели референдум о возвращении в состав России.
В плебисците участвовали более 80% имевших право голоса крымчан. Воссоединение с РФ поддержали 96,7% и 95,6%
соответственно.
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