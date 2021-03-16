Москва провела "операцию" по дискредитации Байдена на выборах - разведка США

Москва провела "операцию" по дискредитации Байдена на выборах - разведка США
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Вашингтоне увидели "подручных" Кремля в американских СМИ и в команде Трампа

Американские разведчики обвинили Москву в попытках помочь переизбранию на второй срок республиканца Дональда Трампа и помешать кандидату-демократу Джо Байдену на президентских выборах 2020 года. Об этом утверждается в рассекреченном сегодня докладе Офиса директора нацразведки США.

"Мы считаем, что президент России Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США", – цитирует доклад РИА "Новости".

Провела же "операцию" некая правительственная организация РФ. Разведчики Штатов "в высокой степени уверены" в своей оценке событий. Американцы увидели неких "подручных" Кремля, которые пытались влиять на мнение граждан США, для чего использовали дезинформацию и неподтвержденные данные о Байдене через местные СМИ и даже официальных лиц Вашингтона действующего тогда президента Трампа.

Одновременно в докладе подчеркивается, что никакое иностранное государство не предприняло попыток "повлиять на технический аспект" голосования в прошлом году, передает "Интерфакс".

Судя по всему, российским "подручным" Кремля следует ожидать очередную порцию санкций из-за океана.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость162393
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И тут русские обосрались. Русский мир он такой - появился, обосрался, навонял ... русские умеют хорошо только бухать
Лис
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Гость158782
Операцию провела некая правительственная организация РФ! Я сейчас Родину предам, я назову эту организацию- это администрация поселкового совета села Константиново, Родины Сергея Есенина в Рязанской области! А вмешалась администрация из за того, что в америке белые негров угнетают, и индейцев в резервациях держат! Свободу Анжеле Дэвис! Смерть мировому империализму в лице НАТО! Всё! Вещи собрал, сижу жду когда за мной придут ФБР, АНБ,РУМО,ЦРУ, как никак, я ценнейший свидетель!
Молодец! Правильно понимаешь международную обстановку! :)))
гость
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это точно, особенно через твитер
Гость158782
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Операцию провела некая правительственная организация РФ! Я сейчас Родину предам, я назову эту организацию- это администрация поселкового совета села Константиново, Родины Сергея Есенина в Рязанской области! А вмешалась администрация из за того, что в америке белые негров угнетают, и индейцев в резервациях держат! Свободу Анжеле Дэвис! Смерть мировому империализму в лице НАТО! Всё! Вещи собрал, сижу жду когда за мной придут ФБР, АНБ,РУМО,ЦРУ, как никак, я ценнейший свидетель!
крым наш
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<цензура> дуру и всегда будешь прав
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