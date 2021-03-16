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Американские разведчики обвинили Москву в попытках помочь переизбранию на второй срок республиканца Дональда Трампа и помешать кандидату-демократу Джо Байдену на президентских выборах 2020 года. Об этом утверждается в рассекреченном сегодня докладе Офиса директора нацразведки США.
"Мы считаем, что президент России Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США", – цитирует доклад РИА "Новости".
Провела же "операцию" некая правительственная организация РФ. Разведчики Штатов "в высокой степени уверены" в своей оценке событий. Американцы увидели неких "подручных" Кремля, которые пытались влиять на мнение граждан США, для чего использовали дезинформацию и неподтвержденные данные о Байдене через местные СМИ и даже официальных лиц Вашингтона действующего тогда президента Трампа.Одновременно в докладе подчеркивается, что никакое иностранное государство не предприняло попыток "повлиять на технический аспект" голосования в прошлом году, передает "Интерфакс".
Судя по всему, российским "подручным" Кремля следует ожидать очередную порцию санкций из-за океана.
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