Серьезные проблемы между двумя политическими силами видны невооруженным глазом

В Европе всерьез задумались о своем поведении в отношении нашей страны. По крайней мере, такие мысли посетили главу Ассоциации торгово-промышленных палат.



Этой теме высокопоставленный бизнесмен посвятил отдельную публикацию в издание Kurier. Кристоф Ляйтль считает, что российско-европейские отношения пора перезагрузить. При этом он признал, что европейцы сделали много ошибок при взаимодействии с Россией, передает телеканал "360". Таким образом, конструктивный диалог между двумя мощными политическими силами серьезно просел.

Однако ситуацию еще можно исправить. По мнению Ляйтля, для этого Евросоюзу нужно приступить к постепенному ослаблению санкционных ограничений, а также налаживанию с нами диалога в различных сферах, в том числе экономической, научной и культурной, отмечает издание URA.RU.

Впрочем, несмотря на раздающиеся в Европе разумные голоса, многие считают иначе. Так, недавно стало известно, что страны Евросоюза просят свои правительства отказаться от покупки российской вакцины "Спутник V".