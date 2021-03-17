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В Европе всерьез задумались о
своем поведении в отношении нашей страны. По крайней мере, такие мысли посетили
главу Ассоциации торгово-промышленных палат.
Этой теме высокопоставленный бизнесмен посвятил отдельную публикацию в издание Kurier. Кристоф Ляйтль считает, что российско-европейские отношения пора перезагрузить. При этом он признал, что европейцы сделали много ошибок при взаимодействии с Россией, передает телеканал "360". Таким образом, конструктивный диалог между двумя мощными политическими силами серьезно просел.
Однако ситуацию еще можно исправить. По мнению Ляйтля, для этого Евросоюзу нужно приступить к постепенному ослаблению санкционных ограничений, а также налаживанию с нами диалога в различных сферах, в том числе экономической, научной и культурной, отмечает издание URA.RU.
Впрочем, несмотря на раздающиеся в Европе разумные голоса, многие считают иначе. Так, недавно стало известно, что страны Евросоюза просят свои правительства отказаться от покупки российской вакцины "Спутник V".
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