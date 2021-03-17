Незалежной предложили пересмотреть свою роль на мировой арене

Киевский режим должен серьезно проанализировать внешнюю политику и усилить позиции Украины в международном пространстве. Такое мнение озвучил политолог Тарас Загородний.



Эксперт считает, что Незалежной необходимо стать более самостоятельной. Она должна определить свои интересы в других государствах и делать все для их реализации. Например, в России, а также Евросоюзе и США ей следует заполучить все необходимое для усиления экономики и военной мощи.

"Нам от них нужны: вооружение, рынки сбыта, деньги, долгосрочные инвестиции", – передает слова экономиста издание "Главред".

Загородний добавил, что на данный момент Украиной вертят, как хотят. Она не имеет своего политического голоса и является ведомой страной. Такое положение дел необходимо менять, уверен эксперт.

При этом политолог отметил, что та же Европа вовсе не заинтересована в усилении Незалежной, так как боится конкурировать с еще одним мощным европейским государством. По мнению Загороднего, в Евросоюзе не хотят связываться с большой военной силой, которой якобы обладает Незалежная.

К слову, недавно эксперт высказался по поводу ситуации вокруг завода "Мотор Сич". Загородний убежден, что решение национализировать предприятие спасло не только его, но и Украину в целом.