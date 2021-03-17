Косачев получил новую должность в Совете Федерации

В верхней палате российского парламента произошли кадровые перестановки

Константин Косачев стал вице-спикером Совета Федерации. Эту должность он получил на сегодняшнем, 501-м, заседании.

До этого сенатор шесть лет возглавлял международный комитет верхней палаты парламента. Теперь этот пост займет бывший замглавы МИД Григорий Карасин, пишет РИА "Новости".

Ранее вице-спикером Совфеда был Ильяс Умаханов. Он, по словам источника РИА "Новости", вступит в должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Полина ДОРОЖКИНА

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