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Константин Косачев стал вице-спикером Совета Федерации. Эту должность он получил на сегодняшнем, 501-м, заседании.
До этого сенатор шесть лет возглавлял международный комитет верхней палаты парламента. Теперь этот пост займет бывший замглавы МИД Григорий Карасин, пишет РИА "Новости".
Ранее вице-спикером Совфеда был Ильяс Умаханов. Он, по словам источника РИА "Новости", вступит в должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.
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