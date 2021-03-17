Нападки на Москву не прекратятся

Действия России никак не могут повлиять на санкционную политику США. Такого мнения придерживается член Совфеда Андрей Климов.



Сенатор пояснил, что как бы ни вела себя Москва, против нее все равно будут вводиться рестрикции за рестрикциями. Такую линию поведения выбрали Соединенные Штаты, и отходить от нее они не собираются.

Как напомнил Климов, еще в 2014-м году в Америке приняли закон, согласно которому Госдеп должен "развивать демократию" в нашей стране. Позже на законодательном уровне была закреплена цель по "сдерживанию" России. Так что каждая администрация Белого дома просто обязана вносить свою лепту в попытки дестабилизировать ситуацию в России.

Так сенатор прокомментировал изданию "Взгляд" сообщение о том, что Госдеп планирует на будущей неделе ввести новые санкционные ограничения против России. На этот раз нашу страну обвиняют в якобы вмешательстве в президентские выборы 2020 года.