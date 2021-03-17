Раскрыт единственный шанс сохранения Советского Союза

Раскрыт единственный шанс сохранения Советского Союза
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Горбачев помешал его использовать

Сегодня исполнилось ровно 30 лет референдуму, на котором решался вопрос о дальнейшем существовании СССР. Подавляющее большинство жителей страны высказались за его сохранение. И реальная возможность спасти Советский Союз была.

Однако ею не удалось воспользоваться. Этому помешал Михаил Горбачев, вспомнил лидер самого большого объединения съезда народных депутатов СССР – группы "Союз" – Виктор Алкснис .

События развивались стремительно. На закрытом внеплановном заседании Верховного Совета СССР главы Минобороны, КГБ и МВД сообщили о сложнейшей обстановке в стране, вспомнил парламентарий.

По его словам, депутаты сразу предложили ввести чрезвычайное положение в стране, а также распустить все расшатывающие государство организации. Но председатель  Анатолий Лукьянов убедил их не голосовать, пока не поговорят с генсекретарем ЦК КПСС.

Министры отправились к Горбачеву и сообщили обо всем. А он заявил, что положение не такое критическое и вводить режим ЧС не стоит, отметил Алкснис в беседе с корреспондентом "Ленты.ру".

Спустя два дня на заседании Верховного Совета главы ведомств попросили депутатов не торопиться с введением крайних мер. Прошло два месяца, и случился "августовский путч", добавил лидер "Союза".

Тогдашние руководители РСФСР – президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой – назвали его попыткой госпереворота и антиконституционного захвата власти. Они собрали у здания правительства людей, и зазвучали выстрелы.

В конце того же, 1991-го, года главы  РСФСР, Украинской и Белорусской ССР подписали Беловежские соглашения. Когда документ вступил в законную силу, Советского Союза не стало.

Ранее сообщалось, как развалили СССР.  Чтобы уничтожить мощное государство, Запад провел "грандиозную операцию". А ведь страна могла, всего лишь изменив формат, процветать до сих пор.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

гость
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Ну на кол горбатого тогда надо. Против будут только саша и гейропа.
Гость164774
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Князьки царевать захотели.
Гость168555
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Если бы да ка бы просрали союз а сейчас рассуждают что моглгбы да как. Болтуны
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