"Моральный долг": на Украине потребовали от Германии заставить Россию отказаться от Крыма

"Моральный долг": на Украине потребовали от Германии заставить Россию отказаться от Крыма
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
В Киеве выставили счет Берлину за полуостров

Германия просто обязана сделать все, чтобы вернуть Крым Украине. Таким мнением поделился с немецкими журналистами посол незалежной в ФРГ Андрей Мельник.

По его словам, эта страна в "моральном долгу" перед его родиной. И должна способствовать прекращению "оккупации" полуострова.

Тем самым Берлин ответит перед Киевом за тиранию нацистов А также заплатит за миллионы украинских жертв затеянной им войны, заявил дипломат.

В прошлом веке Германия два раза захватывала Крым. Во время ее оккупации были убиты сотни тысяч мирных жителей полуострова, напомнил Мельник.

Международный переговорный процесс по возвращению Крыма Украине пока не запущен. и  Запад не готов окончательно поставить Москву на место и заставить ее освободить Крым, посетовал он.

Теперь у ФРГ есть достаточно средств, чтобы вынудить Россию "вернуть" Крым. Для этого подойдут и экономические, и политические меры, отметил украинский посол. Германия с другими странами ЕС, а также США ввели санкции против России за Крым. Однако их следует не только продлить, но и ужесточить, призвал дипломат, сообщает Berliner Zeitung.

На днях стало известно, что Германия может признать Крым российским. В бундестаге считают, что референдум на полуострове о воссоединении с Россией в 2014 году проводился в полном соответствии с международным правом.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ГостьIvan
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Мне кажется порой что украинцы слишком много пьют горилки.
Давно надо было оставить Крым в покое и занятся своими делами
по улучшению своей экономики.
СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
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Гость158234
Экий кретин
Вот даже как!!! Безмолвные хохлоРАБЫ ПОТРЕБОВАЛИ у своего хозяина-рабовладельца!!! Даже у параноика Клима Чугункина на такое всей его дури не хватило!
Гость158234
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Экий кретин
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