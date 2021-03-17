Между Москвой и Киевом разгорелся дипломатический скандал

Между Москвой и Киевом разгорелся дипломатический скандал
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представителя Украины вызвали на ковер из-за оскорблений россиян

Накануне украинцы устроили провокацию против российских дипломатов, трудящихся на территории Киева. Москва выразила решительный протест по этому поводу.

Российское внешнеполитическое ведомство вызвало для разъяснительной беседы Временного поверенного в делах Незалежной в России. Когда высокопоставленный украинец прибыл на ковер в министерство, ему объявили, что считают поведение его земляков недопустимым. Дал ли Василий Покотило какой-либо комментарий ведомству, не уточняется.

Причиной разборок на высоком уровне стала вчерашняя антироссийская акция. Рядом с нашим посольством в столице Украины неизвестные расклеили плакаты с фотографиями российских дипломатов. Снимки сопровождались скабрезными шуточками и другими оскорблениями.

Такие же плакаты приклеили рядом с жилищем дипломатов. Более того, хулиганы повредили несколько служебных машин нашей дипломатической миссии.

В МИД РФ подчеркнули, что попустительство в вопросе защиты дипломатов является нарушением всех договоренностей. Принимающая сторона обязана обеспечить неприкосновенность представителей других государств.

К слову, недавно на Украине придумали, зачем им нужна Россия. Незалежной советуют использовать нашу страну в качестве рынков сбыта.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость158234
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Остается открытым вопрос - зачем поддерживать дипломатические отношения с этой хохляцкой negepacнёй?!
вали бандеру
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Не дал увася объяснений в силу того что его пасть была занята детородными органами служебно-охранных собак, часть их пристроилась сзади.
Гость168874
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что "взять" с укранацибандеровских ПРИМАТОВ,никакого спроса,спрашивать надо ООН с воспитателей---янки и гейропы?!
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