НАТО проигнорировала предложения России

Альянс не горит желанием восстанавливать военные контакты

По заявлению Александра Грушко, заместителя министра иностранных дел РФ, несколько лет Россия призывала НАТО к переговорам по урегулированию военных инцидентов, выдвигая, комплекс предложений. Это делалось ввиду усиленной активности в общих зонах – в Балтийском регионе, на Черном море.

Тем не менее, как утверждает Грушко, несмотря на то, что Российская Федерация проводит встречи и консультируется с частью стран-участниц Североатлантического альянса, сама организация пока не соглашается на встречи.

Россия призывает Североатлантический Альянс восстановить контакты по военной линии, чтобы  способствовать взаимопониманию  в области проводимой военной политики. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с докладом, в котором обвинил Россию в срыве переговоров  в 2020 году.

Анна АГАБАБОВА

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