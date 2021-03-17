Альянс не горит желанием восстанавливать военные контакты

По заявлению Александра Грушко, заместителя министра иностранных дел РФ, несколько лет Россия призывала НАТО к переговорам по урегулированию военных инцидентов, выдвигая, комплекс предложений. Это делалось ввиду усиленной активности в общих зонах – в Балтийском регионе, на Черном море.

Тем не менее, как утверждает Грушко, несмотря на то, что Российская Федерация проводит встречи и консультируется с частью стран-участниц Североатлантического альянса, сама организация пока не соглашается на встречи.

Россия призывает Североатлантический Альянс восстановить контакты по военной линии, чтобы способствовать взаимопониманию в области проводимой военной политики. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с докладом, в котором обвинил Россию в срыве переговоров в 2020 году.