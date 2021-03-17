Главы МИД стран ЕС согласуют новые санкции 22 марта

Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
В ближайший понедельник состоится заседание глав министерств иностранных дел Евросоюза. В ходе встречи предстоит принять окончательный список санкций, которые могут быть применены в результате нарушения прав человека. В этот список могут попасть граждане России и Китая. Санкции ожидаются в отношении 11 физических лиц, среди них 4 представителя КНР, 1 китайская организация, а также "представителей других стран". Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно о намерении ЕС ввести новые санкции в отношении представителей органов власти России, государств Азии и Африки в рамках недавно введенной процедуры, получившей название "европейский акт Магнитского".
Попавшие в список потеряют возможность въезжать в страны Европейского Союза. Кроме того, их активы в ЕС будут заморожены.
Проблему предлагается решить путем перераспределения бюджетных расходов
Цены на топливо в России уверенно идут вверх