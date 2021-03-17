Брюсселю для улучшения диалога с Москвой нужно прекратить врать о РФ

Евросоюз в отношениях с Россией совершил огромное количество ошибок, но основная из них заключается в том, что Брюссель хотел подчинить Москву своим законам по примеру Киева. Такую точку зрения высказал известный публицист и журналист Анатолий Вассерман в интервью iReactor.

"Если я начну перечислять ошибки Евросоюза в отношении РФ, то до завтра не закончу. Но, собственно, главная ошибка заключается в том, что Евросоюз долгое время считал, что РФ можно подчинить европейским законами. Причем, подчинить на условиях ассоциации", – сказал популярный знаток.

По его словам, подобная ситуация случилась с Украиной, с той разницей, что там все закончилось плохо. Украинцам с ассоциацией в ЕС обещали все права граждан европейского сообщества без обязательств, а на деле произошло ровно наоборот – соглашение с Брюсселем наложило "все обязанности члена Евросоюза", но не дало Незалежной их прав, отметил Вассерман.

"С РФ пытались проделать то же самое. Взять ее под европейский контроль и управление, но чтобы никаких прав у России не было", – подчеркнул эксперт.

Журналист призвал европейцев перестать врать о нашей стране, ради улучшения отношений с Москвой.

Ранее президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль заявил, что Европа совершила ряд ошибок в отношениях с РФ. Свое признание он изложил в статье для австрийского издания Kurier. В частности, он предлагает Брюсселю для восстановления диалога с Москвой "применить творческий подход". По его мнению, европейцам необходимо наладить экономические связи с нашей страной, а также сотрудничать в культурной и научной сферах.

