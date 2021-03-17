На Украине испугались встречи личной Зеленского с Путиным

На Украине испугались встречи личной Зеленского с Путиным
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Способность главы Незалежной вести переговоры подвергли сомнению

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о встрече с лидером России Владимиром Путиным, чтобы лично обсудить урегулирование в Донбассе, является крайне рискованной. Так считают украинские аналитики. Они полагают, что вне "нормандской четверки" глава Незалежной провалит переговоры.

"Разбрасываться заявлениями о возможной прямой встрече с Путиным явно является ошибкой. Россия может воспользоваться этим, и отступать будет некуда",

пишет "Европейская правда". Авторы опасаются, что Москва, которой дескать и так не нужен нормандский формат, может воспользоваться случаем, чтобы окончательно его дискредитировать. Да и на Западе попытку Зеленского переговорить с Путиным могут воспринять как сигнал готовности Киева восстановить отношения с Москвой.

Украинские аналитики настаивают: Зеленского никак нельзя оставлять с Путиным наедине: слишком разный у них опыт ведения переговоров, да и нехватку компетентности главы Незалежной нужно признать.

Сейчас, по их оценке, позиции Киева сильны – он согласовал новый план по Донбассу с Парижем и Берлином, оставив Москву в стороне. На этом фоне встреча с Путиным с глазу на глаз станет для Зеленского прогулкой по минному полю – любая ошибка станет фатальной. Поэтому такой встречи нельзя допустить, настаивает аналитик фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук опроверг наличие у Киева нового плана по урегулированию в Донбассе. По его оценке, имеются только некие предложения, которые представлены на оценку российской стороне.

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Владимир Путин. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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