Киев затягивает Токио в "Крымскую платформу"

Киев затягивает Токио в "Крымскую платформу"
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти Незалежной напомнили Японии о "проблемах" с территориями и границами

Киевский режим продолжает собирать по миру участников "Крымской платформы", которая, на что надеются постмайданные деятели, поможет им "вернуть" российский полуостров. Так сегодня глава Минобороны Украины Андрей Таран позвал официальный Токио присоединиться к украинским "деоккупантам".

Напомним, 17 марта должны были состояться первые в истории двух государств двусторонние переговоры руководителей оборонных ведомств в столице Японии. Однако очная встречасорвалась из-за заболевшего коронавирусом гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Юрия Гусева.

В итоге главного украинского "оборонщика" посадили на карантин в посольстве Незалежной в Токио, а диалог пана Тарана с японским министром Нобуо Киси состоялся в режиме онлайн.

"Для обоих государств является насущным вопрос территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ, мы предлагаем активизировать взаимодействие для обеспечения национальных интересов и безопасности двух государств", – цитирует заявление своего шефа украинского ведомство.

Также отмечается, что пан Таран пригласил Японию присоединиться к "Крымской платформе", первый саммит которой запланировано провести 22 августа текущего года в Киеве. Аккурат накануне Дня независимости Украины.

Ранее в понедельник, 15 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила международных партнеров, что Москва будет считать актом агрессии против России любые попытки киевского режима посягнуть на Крым. В том числе, это относится и к участникам "Крымской платформы".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

крым наш
Пожаловаться Ответить
палата№6
гость
Пожаловаться Ответить
Онанисты драчуны устроили собрание с целью поддержки писюкатого злыдня зели.
СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
Пожаловаться Ответить
Какое 22 августа???!!! Пуст Дурка-Руина хоть до лета дотянет.... И ты посмотри, ещё и узкоглазые Крымчане рыпаются! Давно Фукусима не взрывалась?!
1
новости партнеров

Пенсионный возраст в России можно снизить за счет силовиков – экс-министр

Проблему предлагается решить путем перераспределения бюджетных расходов

Бензин станет товаром для богатых

Цены на топливо в России уверенно идут вверх

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей