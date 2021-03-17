США расширили торговые санкции против России

США расширили торговые санкции против России
Фото: Kay Nietfeld/dpa|www.globallookpress.com
Новые ограничения связаны с ситуацией вокруг Навального

США объявили новые торговые санкции против России. Ограничения будут касаться экспорта, связанного с национальной безопасностью.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства торговли Америки. Отмечается, что рестрикции начнут действовать с 18 марта.

Введение новых торговых ограничений связано с ситуацией, сложившейся вокруг российского скандального оппозиционера Алексея Навального. 

"Министерство торговли намерено помешать России получить доступ к различным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее пагубной деятельности, связанной с химическим оружием", - говорится в публикации. 

Также США внесли РФ в список стран, с которыми запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг, передают "Известия". 

В начале марта Евросоюз объявил о введении санкций против четырех граждан России за арест Алексея Навального. Причина была связана с нарушением прав человека.

Позже США решили последовать примеру Евросоюза. В черный список вошли 14 российских организаций, которые якобы были причастны к производству химического и биологического оружия. Также под санкции попали некоторые граждане нашей страны. Против них были применены экспортные и визовые ограничения.  

Напомним, в августе прошлого года Алексея Навального доставили в одну из омских больниц. Блогеру стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска. Спустя некоторое время оппозиционера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили, что его отравили веществом класса "Новичок", и обвинили Россию в причастности. Однако никаких доказательств немцы не привели, а на все запросы Москвы с призывом вместе разобраться в ситуации отвечали молчанием или отказом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Продам очко N 166428, дешево
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Продаю очко Гостя 166428-<цензура> дешево, Ф1220 мм сильно б/у, сделано в бандерляндии
Гость164275
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Гость166428
Надо взять за яйки конкретно кодлу поешивого ! всех его козлов, все их счета, заморозить нафиг операции раши в bank of america и тд. нужно лишить рашу кислорода, перекрыть возможность получать валюту !!!
У укра подгорело!
Гость166428
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гость
Придавить надо овального и отправить труп лично бидону как подарок.
наши руки сжимаются вокруг яиц вашего плешивого деда
гость
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Придавить надо овального и отправить труп лично бидону как подарок.
Гость166428
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санкции и еще раз санкции ! + военное присутствие НАТО и твердый намек на то что при любом поползновении армада томагавков полетит на кремль !
Гость166428
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Надо взять за яйки конкретно кодлу поешивого ! всех его козлов, все их счета, заморозить нафиг операции раши в bank of america и тд. нужно лишить рашу кислорода, перекрыть возможность получать валюту !!!
Гость161664
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Кто назначил этих ковбоев судьями мирового масштаба ? Как были убийцы предки ,такими и остались их выродки
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