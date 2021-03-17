Новые ограничения связаны с ситуацией вокруг Навального

США объявили новые торговые санкции против России. Ограничения будут касаться экспорта, связанного с национальной безопасностью.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства торговли Америки. Отмечается, что рестрикции начнут действовать с 18 марта.

Введение новых торговых ограничений связано с ситуацией, сложившейся вокруг российского скандального оппозиционера Алексея Навального.

"Министерство торговли намерено помешать России получить доступ к различным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее пагубной деятельности, связанной с химическим оружием", - говорится в публикации.

Также США внесли РФ в список стран, с которыми запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг, передают "Известия".

В начале марта Евросоюз объявил о введении санкций против четырех граждан России за арест Алексея Навального. Причина была связана с нарушением прав человека.

Позже США решили последовать примеру Евросоюза. В черный список вошли 14 российских организаций, которые якобы были причастны к производству химического и биологического оружия. Также под санкции попали некоторые граждане нашей страны. Против них были применены экспортные и визовые ограничения.

Напомним, в августе прошлого года Алексея Навального доставили в одну из омских больниц. Блогеру стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска. Спустя некоторое время оппозиционера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили, что его отравили веществом класса "Новичок", и обвинили Россию в причастности. Однако никаких доказательств немцы не привели, а на все запросы Москвы с призывом вместе разобраться в ситуации отвечали молчанием или отказом.