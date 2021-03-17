Представитель ЕС признал работу наших ученых по созданию препарата против коронавируса хорошей

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал российскую вакцину "Спутник V" хорошим препаратом, созданным нашими учеными. При этом чиновник призвал наладить ее производство на территории Евросоюза, сообщает РИА "Новости" в среду, 17 марта.



Он напомнил, что Москва уже передали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на сертификацию вакцины. Теперь необходимо ждать ее одобрения.

Бретон заметил, что в настоящее время есть проблемы с производством "Спутник V" в ЕС, что связано с загрузкой мощностей на выпуске препаратов от коронавируса, уже одобренных регулятором.



"Но я думаю, что мы можем помочь России в производстве", – сказал еврокомиссар.

Накануне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что некоторые представители Евросоюза ранее просили свои правительства отказаться от закупок российской и китайской вакцин.

Однако сейчас произошел коллапс со шведско-британским препаратом AstraZeneca, после применения которого выявлены серьезные осложнения. В результате несколько стран в мире, в том числе в Европе, временно заморозили применение этой вакцины.

Напомним, отечественный "Спутник V" на сегодняшний день без одобрения ЕМА поставляется в Венгрию и Словакию. А вот Италия станет первой европейской страной, где начнется производство нашей вакцины.

