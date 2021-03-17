Москва вызвала посла России в США на консультации

Москва вызвала посла России в США на консультации
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Смоленской площади констатируют - отношения между нашими странами Вашингтон завел в тупик

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вызван в Москву на консультации, чтобы проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". Об этом сообщила директор Департамента  информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

На Смоленской площади отметили, что новая администрация под руководством 46-го президента США Джо Байдена находится у власти уже почти 100 дней, а значит пора оценить, что у команды демократа "получается, а что не очень".

"Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик", – говорится в заявлении Захаровой.

В российском дипведомстве подчеркнули, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить "необратимой деградации" отношений между нашими странами, "если американцы осознают связанные с этим риски".

Именно это и станет темой обсуждения с Антоновым в МИД.

Член Совфеда Алексей Пушков данный шаг Москвы назвал "серьезной реакцией" РФ на последние действия Белого дома.

"Это и есть ответ Байдену, и администрации США лучше бы задуматься над возможными последствиями", - написал сенатор в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне американская разведка обнародовала доклад, в котором напрямую обвинила Москву во вмешательстве в президентские выборы в США в прошлом году и дискредитации во ходе избирательной кампании кандидата-демократа Джо Байдена.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Александр
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А причём здесь страна,если руководитель преступник?
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