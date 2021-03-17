Киев язвительно отреагировал на ноту Москвы из-за плакатов

Киев язвительно отреагировал на ноту Москвы из-за плакатов
Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В украинском МИД напомнили российским коллегам об атаке с ножом на охранника их дипмиссии в Петербурге

МИД Украины обвинил Москву в пренебрежении безопасностью украинских дипучреждений после ноты протеста РФ, отправленной Киеву из-за скандальных плакатов с изображением российских дипломатов, развешанных на улицах столицы Незалежной. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства соседней страны Олег Николенко.

"Напомню, что 19 февраля на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было совершено нападение, нанесено ему несколько ножевых ранений. В установленном порядке МИД проинформирует украинские компетентные органы о российской ноте", – цитирует местный "Интерфакс" дипломата.

Ранее министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в Москве Василию Покотило в связи с провокацией против дипкорпуса нашей страны в Киеве.

Нота связана с тем, что в ночь с 15 на 16 марта – накануне празднования седьмой годовщины проведения в Крыму референдума о вхождении региона в состав России – возле мест проживания и работы дипломатов из РФ в столице Незалежной неизвестные развесили плакаты, на которых россияне якобы признают полуостров частью украинского государства.

Напомним, 19 февраля 2021 г. мужчина без видимых причин у здания консульства Украины на улице Бонч-Бруевича в Петербурге напал с ножом на украинского пограничника, несшего охрану дипмиссии. Преступником оказался 34-летнего ранее судимый безработный местный житель, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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