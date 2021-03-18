Украину ждет одна зависть: Крым отказался просить у Киева воду

Украину ждет одна зависть: Крым отказался просить у Киева воду
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Россия сама решит главную проблему полуострова

РФ не станет молчать из-за водной блокадой Крыма, которую устроила Незалежная. Поэтому полуостров обратится по этому вопросу в ООН. Об этом заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов. 

Политик отметил, что Россия не любит устраивать разборки, но мир должен знать правду. При этом страна своими силами разберется с вопросом воды в республике, ведь уже не раз справлялась с трудностями в одиночку. 

Мурадов твердо заявил РИА "Новости", Крым не будет просить у Украины воду. 

Вице-премьер крымского правительства отметил, что националисты Украины могут не радоваться тому, что они усложнили жиль крымчанам. Скоро, по его словам, вместо радости на лицах украинцев будет зависть. 

Решить вопрос с вододефицитом планируется с помощью пресной воды, очистных сооружений. Также, возможно, будут возведены искусственные водоемы и опреснительные станции. Мурадов подчеркнул, что Москва дала большую сумму денег, чтобы Крым не был в зависимости от нарушившего международные нормы Киева. Политик указал на то, что в цивилизованных государствах перекрывать водные артерии недопустимо. 

Впрочем, в Крыму во всю идет работа над решением сложившейся ситуации, например, там построили два водовода. 

Ранее на Украине посмеялись из-за того, что Крым решил подать иск против властей Киева. От Незалежной могут потребовать от 10 до 20 триллионов рублей, в эти цифры оценивается примерный ущерб полуострову от действий украинских властей. Водная блокада, к слову, навредила экологии и сельскому хозяйству. 

Полина ИВАНОВА

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Гость171024
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Гость170999
ну пусть ждут мочу путина
Дебил .лядь.
Гость158356
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Гость170999
ну пусть ждут мочу путина
Всяко лучше мочи бесноватых нацистов и дибилов
Гость170999
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ну пусть ждут мочу путина
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