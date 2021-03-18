Отношения России и США оказались на грани разрыва

Отношения России и США оказались на грани разрыва
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Накал страстей между двумя государствами становится все выше

Ситуация между Москвой и Вашингтоном резко обострилась. Наша страна устала снисходительно реагировать на бесконечные нападки американцев и решила перейти к активным действиям. 20 марта Америку покинет посол РФ в США Анатолий Антонов.

Российское внешнеполитическое ведомство намерено обсудить с дипломатом происходящее в отношениях двух держав и попытаться выработать стратегию дальнейшего поведения.

В своем официальном заявлении на странице в "Фейсбук" представители посольства РФ в США подчеркнули, что на данный момент российско-американские отношения претерпевают небывалый кризис.

При этом там отметили, что виновным в таком положении дел является Вашингтон, который на протяжении нескольких лет упорно наращивал конфронтацию между двумя странами. Сейчас американцы максимально приблизились к красной линии – еще несколько подобного рода шагов могут полностью обрушить двусторонние отношения.

В дипмиссии, однако, добавили, что всегда готовы к диалогу и постараются выработать стратегию выхода из сложившегося кризиса.

Накануне стало известно, что Вашингтон вводит очередные санкционные ограничения против России. Санкции будут касаться экспорта, связанного с национальной безопасностью.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость171049
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Гость166428
и это радует !!! пора, Джо, пора - в россии оправдано проживание около 15 млн человек.
не больше
За свое проживание беспокойся
Гость166428
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и это радует !!! пора, Джо, пора - в россии оправдано проживание около 15 млн человек.
не больше
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