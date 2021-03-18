Накал страстей между двумя государствами становится все выше

Ситуация между Москвой и Вашингтоном резко обострилась. Наша страна устала снисходительно реагировать на бесконечные нападки американцев и решила перейти к активным действиям. 20 марта Америку покинет посол РФ в США Анатолий Антонов.



Российское внешнеполитическое ведомство намерено обсудить с дипломатом происходящее в отношениях двух держав и попытаться выработать стратегию дальнейшего поведения.

В своем официальном заявлении на странице в "Фейсбук" представители посольства РФ в США подчеркнули, что на данный момент российско-американские отношения претерпевают небывалый кризис.

При этом там отметили, что виновным в таком положении дел является Вашингтон, который на протяжении нескольких лет упорно наращивал конфронтацию между двумя странами. Сейчас американцы максимально приблизились к красной линии – еще несколько подобного рода шагов могут полностью обрушить двусторонние отношения.

В дипмиссии, однако, добавили, что всегда готовы к диалогу и постараются выработать стратегию выхода из сложившегося кризиса.

Накануне стало известно, что Вашингтон вводит очередные санкционные ограничения против России. Санкции будут касаться экспорта, связанного с национальной безопасностью.