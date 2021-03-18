Литва решила рассорить Россию и Белоруссию – политолог

Минск делают камнем преткновения в отношениях Москвы с европейскими партнерами

Литва разными способами пытается распространить свое влияние на Белоруссию. Когда это не получилось с помощью переворота после выборов в августе, Вильнюс решил зайти с другой стороны, то есть сначала разрушить отношения Минска с Москвой. Так считает глава Белорусского общественного объединения "Русь" Николай Сергеев.

"В Литве подумали, что могут сейчас разрушить российско-белорусский союз и втянуть Минск в свою орбиту",

– указал политолог, отметив, что такое отношение Вильнюса к Минску – это "пережитки времен Великого княжества Литовского".

Поскольку у Запада не получилось сменить власть в Белоруссии на более удобную для себя, да и международная изоляция на деле оказалась не такой, как хотели оппоненты Минска, сейчас Вильнюс пытается лишить его поддержки союзников, в первую очередь, Москвы.

В частности, белорусская карта разыгрывается, чтобы вбить клин между Россией и Германией. Этому, по мнению политолога, посвящен визит главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в ФРГ.

"Литва боится, что между Германией и Россией будут установлены нормальные добрососедские отношения. (...) Вильнюс пытается не допустить этого и создать между Москвой и Берлином камень преткновения в виде Белоруссии",

– приводит Baltnews слова Сергеева.

Ранее глава литовской дипломатии в в крайне недипломатичных выражениях прокомментировал запрос белорусских правоохранителей на выдачу оппозиционерки Светланы Тихановской, которая после выборов в августе 2020 г. покинула РБ и обосновалась в Литве. Более того, на днях Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз подготовить совместный план, как действовать после свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.