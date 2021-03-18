Литва решила рассорить Россию и Белоруссию – политолог

Литва решила рассорить Россию и Белоруссию – политолог
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск делают камнем преткновения в отношениях Москвы с европейскими партнерами

Литва разными способами пытается распространить свое влияние на Белоруссию. Когда это не получилось с помощью переворота после выборов в августе, Вильнюс решил зайти с другой стороны, то есть сначала разрушить отношения Минска с Москвой. Так считает глава Белорусского общественного объединения "Русь" Николай Сергеев.

"В Литве подумали, что могут сейчас разрушить российско-белорусский союз и втянуть Минск в свою орбиту",

– указал политолог, отметив, что такое отношение Вильнюса к Минску – это "пережитки времен Великого княжества Литовского".

Поскольку у Запада не получилось сменить власть в Белоруссии на более удобную для себя, да и международная изоляция на деле оказалась не такой, как хотели оппоненты Минска, сейчас Вильнюс пытается лишить его поддержки союзников, в первую очередь, Москвы.

В частности, белорусская карта разыгрывается, чтобы вбить клин между Россией и Германией. Этому, по мнению политолога, посвящен визит главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в ФРГ.

"Литва боится, что между Германией и Россией будут установлены нормальные добрососедские отношения. (...) Вильнюс пытается не допустить этого и создать между Москвой и Берлином камень преткновения в виде Белоруссии",

приводит Baltnews слова Сергеева.

Ранее глава литовской дипломатии в в крайне недипломатичных выражениях прокомментировал запрос белорусских правоохранителей на выдачу оппозиционерки Светланы Тихановской, которая после выборов в августе 2020 г. покинула РБ и обосновалась в Литве. Более того, на днях Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз подготовить совместный план, как действовать после свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость164569
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Литва она и в Африке литвою будет. Пустоземельная, а когда-то бывшая советская республика. .
Гость159386
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что посеют, то и пожнут
Гость161269
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Как вы думаете к чему может привести политика гадить всем соседям. Испортили отношения с Германией, Россией и Белоруссией. Даже Польше умудрились наложить на коврик. При этом хозяин живет на другом конце города.
крым наш
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Гость170989
смешно. с кем можно рассорить россию ?
с северной кореей если только
у каклов - весь мир с нами!только всех тошнит от свиней!
Гость170989
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смешно. с кем можно рассорить россию ?
с северной кореей если только
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