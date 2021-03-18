Захарова высмеяла амбиции Британии по наращиванию ядерного потенциала

Захарова высмеяла амбиции Британии по наращиванию ядерного потенциала
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Лондоне пытаются доказать прежнее могущество Соединенного Королевства

Опубликованная на днях британским правительством стратегия, в которой сказано о планах нарастить ядерный потенциал, вызвала широкое обсуждение. Высказалась по этому поводу и директор департамента информации МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, с Соединенным Королевством "все грустно". У страны по-прежнему сохраняются имперские амбиции. Только вот основания для этого нет.

Базис для подобных замыслов отсутствует. Он не только прогнивший – гнилой, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в комментарии "Вести FM".

В Лондоне стараются под внешним спокойствием и подобными решениями скрыть собственные неудачи. А также вернуть Британии положение могущественной державы, подчеркнула дипломат, передает "Общественная служба новостей".

Ранее эксперт рассказал, чем обернется ядерная война России и Британии. Россия не стерпит посягательство и вступит в схватку. Эта битва будет "последней в истории человечества".

В обнародованном 17 марта документе сказано об увеличении ядерных боеголовок в Британии до 260. Между тем несколько лет назад власти страны заявляли о сокращении такого арсенала с 225 до 180 единиц уже к середине 2025 году. 

Полина ДОРОЖКИНА

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