Действия США резко обостряют ситуацию на международной арене

Новые американские санкции являются предпольем полномасштабной войны, уверен полковник в отставке Виктор Баранец.



В очередном пакете ограничений Вашингтон наложил запрет на торговлю оружием с Москвой. Американцы также всеми силами стараются противостоять реализации проекта "Северный поток – 2". По мнению эксперта, такие действия нельзя назвать иначе, как "бандитские методы ведения политики".

"Они попутали берега, США уже повелевают каждым настроением", – с негодованием констатирует Баранец.

В беседе с изданием "ПолитРоссия" эксперт отметил, что Вашингтон пытается навязать свою волю всему миру. Американцы считают уместным диктовать свои правила общения с Россией другим странам.

По мнению эксперта, российская сторона на данный момент разрабатывает стратегию, которая могла бы поставить американцев на место – текущее положение дел уже не входит ни в какие рамки адекватного ведения политики.

Баранец также добавил, что вышедшие за пределы разумности действия США осуществляются администрацией, которую возглавляет болеющий "глубокой деменцией" президент.

По мнению эксперта, в нелегком противостоянии Америки нашей стране поможет Китай. Пекин придерживается самостоятельной линии. На данный момент китайцы стали основным союзником Москвы в борьбе с глобальным хамством США.

Напомним, отношения России и США оказались на грани разрыва из-за очередного антироссийского выпада Вашингтона. Наша страна решила перейти к активным действиям, и уже 20 марта Америку покинет посол РФ в США Анатолий Антонов.