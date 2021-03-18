У Байдена заподозрили глубокую деменцию и стремление прогнуть весь мир

У Байдена заподозрили глубокую деменцию и стремление прогнуть весь мир
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Действия США резко обостряют ситуацию на международной арене

Новые американские санкции являются предпольем полномасштабной войны, уверен полковник в отставке Виктор Баранец.

В очередном пакете ограничений Вашингтон наложил запрет на торговлю оружием с Москвой. Американцы также всеми силами стараются противостоять реализации проекта "Северный поток – 2". По мнению эксперта, такие действия нельзя назвать иначе, как "бандитские методы ведения политики".

"Они попутали берега, США уже повелевают каждым настроением", – с негодованием констатирует Баранец.

В беседе с изданием "ПолитРоссия" эксперт отметил, что Вашингтон пытается навязать свою волю всему миру. Американцы считают уместным диктовать свои правила общения с Россией другим странам.

По мнению эксперта, российская сторона на данный момент разрабатывает стратегию, которая могла бы поставить американцев на место – текущее положение дел уже не входит ни в какие рамки адекватного ведения политики.

Баранец также добавил, что вышедшие за пределы разумности действия США осуществляются администрацией, которую возглавляет болеющий "глубокой деменцией" президент.

По мнению эксперта, в нелегком противостоянии Америки нашей стране поможет Китай. Пекин придерживается самостоятельной линии. На данный момент китайцы стали основным союзником Москвы в борьбе с глобальным хамством США.

Напомним, отношения России и США оказались на грани разрыва из-за очередного антироссийского выпада Вашингтона. Наша страна решила перейти к активным действиям, и уже 20 марта Америку покинет посол РФ в США Анатолий Антонов.

Ольга ФЕДОРОВА

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гость
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Гомосек 162393 пора тебя трахать, время пришло, рельс и солидол привезли, сымай шальвары!
Гость162393
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СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
От ЖИДа Вальцмана и хохлоБАБУИНОВ заразился, болезный пендосовский старый маразматик! За это укроДЕБИЛОИДАМ ответку подкинул: В Украине с начала года установлен первый рекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки!!! В Украине количество больных коронавирусом людей превысило 1,5 млн: ситуация в регионах 18 марта! В Украине за сутки выявили наибольшее с декабря 2020 года число больных COVID-19!15 тысяч украинцев с COVID и 4,4 тысячи госпитализаций – эпидемия набирает обороты!
А у вас что творится только Путин знает. Возможно хуже чем в Украине
Гость162393
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Я посмотрел на Джо в программе Biden one on one. Выглядит он, говорит и держится вполне. Староват конечно, но <цензура> сды Вам ввалит, не сомневайтесь
Гость164809
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Посмотрите на это лицо! Старческий маразм (80 лет!) видно за версту! Я не смеюсь, это его проблема. Я не знаю какими мы будем в этом возрасте,но те люди,которые выдвигали его на президенство(а его близкие-особенно) и голосовали за него,это конченные и безответственные ИДИОТЫ!
Настоящий Одессит
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Бидон вошел в стадию активной шизофрении.
СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
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Гость166428
с деменцией или без но пис ды он россии ввалит
От ЖИДа Вальцмана и хохлоБАБУИНОВ заразился, болезный пендосовский старый маразматик! За это укроДЕБИЛОИДАМ ответку подкинул: В Украине с начала года установлен первый рекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки!!! В Украине количество больных коронавирусом людей превысило 1,5 млн: ситуация в регионах 18 марта! В Украине за сутки выявили наибольшее с декабря 2020 года число больных COVID-19!15 тысяч украинцев с COVID и 4,4 тысячи госпитализаций – эпидемия набирает обороты!
крым наш
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Гость166428
с деменцией или без но пис ды он россии ввалит
<цензура> ляхам сортиры мой!
Гость166428
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с деменцией или без но пис ды он россии ввалит
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