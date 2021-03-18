Страны G7 вновь отказались признать Крым частью России

Участники "Группы 7" выразили готовность продолжать вводить санкции против Москвы

Главы министерств иностранных дел США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии отказались признавать законность присоединения Крыма к России. 

Выступая с совместным заявлением в связи с семилетием вхождения полуострова в состав РФ, страны G7 отметили, что намерены продолжать вводить санкции в отношении России и поддерживать независимость и территориальную целостность Незалежной. 

"Крым – это Украина", – подчеркивается в заявлении, которое появилось на официальном сайте правительства Великобритании. 

Также "Группа 7" указала на то, что в ситуации в Донецкой и Луганской областях Россия выступает не медиатором, а стороной конфликта. Москву также обвинили в нарушении принципов Минского соглашения и спонсировании вооруженных формирований. 

Ранее стало известно, что Украина будет бороться с Россией под давлением Великобритании. Согласно прогнозам экспертов, Лондон займет роль главного противника Москвы.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. В Москве не раз указывали на законность проведенного референдума, на котором крымчане высказались за возвращение на родину. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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