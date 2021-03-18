В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине

В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Дмитрий Песков подчеркнул, что Вашингтон не настроен налаживать отношения с Москвой

В Кремле отреагировали на высказывание американского президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине. Слова демократа расценили как нежелание США налаживать отношения с Россией. 

Дмитрий Песков также назвал высказывания американского лидера "очень плохими",  передает РБК. 

"Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, дальше будем исходить из этого",

 – резюмировал Песков. 

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что не может точно сказать, будет ли Владимир Путин реагировать на слова Байдена. 

Что же касается окончательного отзыва посла в США, Песков посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом в МИД. Он уточнил, что посол Анатолий Антонов был приглашен в РФ для консультаций и ревизии российско-американских отношений. 

Напомним, что ранее разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию во вмешательстве в американские выборы, которые прошли в прошлом году. Было отмечено, что Москва дискредитировала кандидата от демократической партии Джо Байдена, чтобы добиться переизбрания республиканца Дональда Трампа на второй срок. 

Некую правительственную организацию РФ обвинили в том, что ее "подручные" пытались повлиять на мнение американцев, используя дезинформацию и неподтвержденные данные о Байдене. 

Позже Вашингтон объявил о расширении торговых санкций в отношении России.

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость166371
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Да наплевать в шары этим пиндосам и не заморачиваться. :-)
Гость166428
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Гость171767
Напомните, пожалуйста, сколько раз премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встречался и вел переговоры с Путиным?
и я сказал применительно к нам. мы можем себе позволить вытирать ноги даже о такую гопоту как путин
Гость171767
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Вот еще в тему "налаживания отношений": "Страны G7 вновь отказались признать Крым частью России".
Гость166428
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Гость171767
Напомните, пожалуйста, сколько раз премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встречался и вел переговоры с Путиным?
путин это континентальный террорист и Израиль не может тягаться с ордой овчарок и муджахедов путина.
приходится вести.
М
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Гость170537
Бедный Путин, все его не любят.
зато вас свинолюдей все просто обожают,носы при этом зажимают и стараются держать дистанцию
по всему миру носитесь-дэнг.дэнги давай..все уже шарахаются
а россия и ввп не красна девица чтоп его и нас любили
в отличии от укробандустана,которой попользовался запад и резиновым флотом заплатил
Гость171767
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Гость162393
С террористами переговоров не ведём (с) Израиль
"Дмитрий Песков подчеркнул, что Вашингтон не настроен налаживать отношения с Москвой". Каким же это образом отношения можно наладить после всего, что произошло с 2014 года?
Гость171767
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Гость162393
С террористами переговоров не ведём (с) Израиль
Напомните, пожалуйста, сколько раз премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встречался и вел переговоры с Путиным?
Гость159028
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обидно что гордости не хватает
Гость170537
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Бедный Путин, все его не любят.
Гость171065
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Я лицо неофициальное, мне можно; "Байден - старый <цензура>!"
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