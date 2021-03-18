Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Никол Пашинян анонсировал дату внеочередных парламентских выборов в Армении.
Ожидается, что голосование пройдет 20 июня.
"Завершилась моя встреча с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. В ходе встречи мы констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – это досрочные парламентские выборы",
– написал глава кабмина на своей странице в "Фейсбуке".
Напомним, что накануне армянские СМИ заявили, что премьер сообщит о своей отставке 23 марта, подчеркнув, что если не произойдет ничего "экстраординарного", то об уходе Пашиняна станет известно раньше указанного срока. Изначально предполагалось, что внеочередные выборы пройдут в мае.
Россия сама решит главную проблему полуострова
Москва не может запретить Еревану сотрудничать с противниками РФ, но может урезать помощь республике