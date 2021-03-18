Пашинян объявил дату досрочных выборов в Армении

Голосование пройдет в конце июня

Никол Пашинян анонсировал дату внеочередных парламентских выборов в Армении.

Ожидается, что голосование пройдет 20 июня. 

"Завершилась моя встреча с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. В ходе встречи мы констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – это досрочные парламентские выборы",

написал глава кабмина на своей странице в "Фейсбуке". 

Напомним, что накануне армянские СМИ заявили, что премьер сообщит о своей отставке 23 марта, подчеркнув, что если не произойдет ничего "экстраординарного", то об уходе Пашиняна станет известно раньше указанного срока. Изначально предполагалось, что внеочередные выборы пройдут в мае.

Юлия МИХАЙЛОВА

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