Путин лаконично ответил Байдену

Путин лаконично ответил Байдену
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России отметил, что США придется считаться с нашей страной

Глава РФ Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену. Лидер россиян пожелал американскому коллеге здоровья. 

"Я бы сказал ему "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток",

– сказал Путин на вопрос, что бы он ответил Байдену на слова про него. 

Президент РФ отметил, что в истории любой страны есть тяжелые и кровавые события. Однако когда человек оценивает другого или чужое государство, он всегда видит себя. 

"Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся на самом деле. <...> Мы в детстве во дворе, когда спорили, говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". Это неслучайно. Это не просто детская поговорка", – добавил Путин.

Глава РФ подчеркнул, что в этой детской шутке довольно глубокий смысл. Человек всегда видит в другом человеке собственные качества, думая, что он такой же, поэтому оценивают люди других, исходя из этого принципа, сказал лидер россиян.

Путин также указал на то, что США готовы сотрудничать с Россией только в тех областях, в которых заинтересованы сами и только на своих условиях. Однако Москва умеет отстаивать свои интересы и будет над этим работать, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

На слова Байдена отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал высказывание главы Белого дома как "очень плохое". В Москве сочли, что демократ не хочет налаживать отношения с нашей страной. 

Разведка США ранее обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента. Якобы Москва хотела помочь Дональду Трампу пойти на второй срок. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

игорь
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знаете
байден у власти пару месяцев а путин почти 20 лет
и вы думаете что байден ДОРОЖИТ своим местом))
для американцев президенство лишь мажорство а для наших кормчих ЖИЗНЬ
ну они и Живут)) кто же спорит))
отбирая у народа все совесткое на чем воспитывались сами - замечу
Гость172202
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От осла уши
Мы в детстве во дворе, когда спорили, говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". – добавил Путин.
Пусть Путин это скажет Соловьеву и Скабеевой когда они грязью поливают братьев славян Украину. Двойные стандарты.
Какие россияне и украинцы братья-славяне? Россияне не прогнулись за <цензура> и сказки, а Украина превратилась в страну немытых <цензура>, торгующих за плюшки историей, культурой, дружбой, честью, народом. Жрите, макаки, шо вам дают ваши нынешние боссы..
Гость172202
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Месть Окурка, Бледной Моли, Ботокса, <цензура>
hi! А давайте рассeянцы выйдем на Майданы Рассеи с плакатами: "Байден - Чмо!" и обрисуем все подъезды.
Это у вас идиоты на майданах расхерачивают свою страну за рваные трусы кружевные, да <цензура> крутят, изиображая перед американцами дешевых <цензура>. <цензура>, хлопчики и продолжайте самостийно отсасывать что вам спускают ваши сутенеры. Американцев дико раздражает, что россияне не такие дегенераты как их соседи. Вот они и визжат.
Гость172219
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Что такое диалектика? А когда-то мы называли господа теми, кто говорил по-английски.
Месть Окурка, Бледной Моли, Ботокса, Хуйла
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hi! А давайте рассeянцы выйдем на Майданы Рассеи с плакатами: "Байден - Чмо!" и обрисуем все подъезды.
Гость171806
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Иванушка
Мы в детстве во дворе, когда спорили, говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". – добавил Путин.
Пусть Путин это скажет Соловьеву и Скабеевой когда они говорять об Украйне. Двойные стандарты.
Путин ответил за себя. Причем тут Соловьев и Скабеева? Он им папа чтоли?
игорь
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<цензура> <цензура>
он также лаконично ответил всему народу когда пенсии отбирал
Гость172193
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Путин набери в рот <цензура> и плюнь в Байдена.
От осла уши
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17Гость
Верно Фофан замечает: у кого чего болит - о том и говорит, значит здоровье подводить стало
Мы в детстве во дворе, когда спорили, говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". – добавил Путин.
Пусть Путин это скажет Соловьеву и Скабеевой когда они грязью поливают братьев славян Украину. Двойные стандарты.
Наша Раша Пфедераша
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Ай-ай -ай! Зачесались у Вовочки Путина женские половые органы бабушки
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