По данным СМИ, глава молдавской дипмиссии в Москве уже дал свое согласие занять эту должность

Президент Молдавии Майя Санду отказалась обсуждать сегодня в парламенте кандидатуру посла в России Владимира Головатюка на должность премьер-министра страны. Об этом сообщил портал Noi в четверг, 18 марта.

"Новые консультации с парламентскими фракциями и группами могут состояться после того, как будет исчерпан указ №.47-IX от 16 марта 2021 года, изданный после консультаций, организованных президентом страны в тот же день", – говорится в релизе пресс-службы Санду.

Отмечается, что глава государства может приступить к новым дискуссиям по назначению кандидата на пост премьера лишь после того, как депутаты поддержат кандидатуру Игоря Гросу.

Ранее сегодня парламентское большинство выдвинуло кандидатом в кресло главы правительства посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка, об этом написал в своем телеграм-канале член Соцпартии Эрнест Варданян.

Как пишет "Известия", дипломат уже дал на это свое согласие.

