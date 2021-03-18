Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Президент Молдавии Майя Санду отказалась обсуждать сегодня в парламенте кандидатуру посла в России Владимира Головатюка на должность премьер-министра страны. Об этом сообщил портал Noi в четверг, 18 марта.
"Новые консультации с парламентскими фракциями и группами могут состояться после того, как будет исчерпан указ №.47-IX от 16 марта 2021 года, изданный после консультаций, организованных президентом страны в тот же день", – говорится в релизе пресс-службы Санду.
Отмечается, что глава государства может приступить к новым дискуссиям по назначению кандидата на пост премьера лишь после того, как депутаты поддержат кандидатуру Игоря Гросу.
Ранее сегодня парламентское большинство выдвинуло кандидатом в кресло главы правительства посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка, об этом написал в своем телеграм-канале член Соцпартии Эрнест Варданян.
Как пишет "Известия", дипломат уже дал на это свое согласие.
Оппозиционерка запустила общенародное голосование
Москва не может запретить Еревану сотрудничать с противниками РФ, но может урезать помощь республике