Санду отказалась обсуждать кандидатуру посла в РФ на пост премьера

По данным СМИ, глава молдавской дипмиссии в Москве уже дал свое согласие занять эту должность

Президент Молдавии Майя Санду отказалась обсуждать сегодня в парламенте кандидатуру посла в России Владимира Головатюка на должность премьер-министра страны. Об этом сообщил портал Noi в четверг, 18 марта.

"Новые консультации с парламентскими фракциями и группами могут состояться после того, как будет исчерпан указ №.47-IX от 16 марта 2021 года, изданный после консультаций, организованных президентом страны в тот же день", – говорится в релизе пресс-службы Санду.

Отмечается, что глава государства может приступить к новым дискуссиям по назначению кандидата на пост премьера лишь после того, как депутаты поддержат кандидатуру Игоря Гросу.

Ранее сегодня парламентское большинство выдвинуло кандидатом в кресло главы правительства посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка, об этом написал в своем телеграм-канале член Соцпартии Эрнест Варданян.

Как пишет "Известия", дипломат уже дал на это свое согласие.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Тихановская выступила за переговоры с властью Белоруссии

Оппозиционерка запустила общенародное голосование

Участие Армении в учениях НАТО опасно для России

Москва не может запретить Еревану сотрудничать с противниками РФ, но может урезать помощь республике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей