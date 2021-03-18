"Вопреки козням Киева": Москва обеспечит Крым водой - Захарова

"Вопреки козням Киева": Москва обеспечит Крым водой - Захарова
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Россия до конца текущего года планирует запустить в строй три водозабора

Крымчане будут обеспечены водой вопреки всем "козням" постмайданных деятелей. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга.

"Будет обеспечено надежное водоснабжение полуострова, несмотря на козни киевского режима", – пообещала дипломат.

Она отметила, что 16 марта был запущен в строй водозабор на реке Бельбек, благодаря которому можно будет получать 50 тыс куб в сутки. По ее словам, к концу 2021 г. планируется завершить строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов.

Помимо этого в 2022-ом намечено запустить две опреснительные установки, которые сейчас проектируются, добавила представитель министерства.

Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поблагодарил военных, построивших новый водозабор под Севастополем. По данным замминистра обороны России Тимура Иванова, на стройке было задействовано 740 человек и 280 единиц техники, работы велись в три смены, передает "Крыминформ". С сегодняшнего дня вода из Бельбекского водозабора начала поступать в Севастополь.


Добавим, киевский режим в отместку за проведенный крымчанами референдум о вхождении в состав РФ перекрыли в апреле 2014 г. Северо-Крымский канал, который обеспечивал днепровской водой полуостров. В нынешнем году власти Незалежной обещали еще построить дополнительную дамбу, дабы окончательно не допустить попадание вод Днепра в Крым.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость170989
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крым наш
построили бы,да грошей нэмае
в Севастополе вода целых ДВА раза в день ! не олин а целых ДВА !
Гость170989
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крым наш
построили бы,да грошей нэмае
усе спыздэли
крым наш
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построили бы,да грошей нэмае
Гость160028
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"Козни Киева"? Театр абсурда!!!
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