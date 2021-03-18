Депутат Рады послал за океан "черную метку" американскому лидеру

Личный враг нынешнего президента США Джо Байдена депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал новую скандальную аудиозапись, которая, как он утверждает, была сделана в кабинете экс-главы Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в авторской колонке парламентария в издании "112", где и выложен компромат на "шоколадного короля" всея Незалежной.



По его словам, запись была сделана вскоре после телефонного разговора пана Порошенко с Джо Байденом 19-го декабря 2016 года, в ходе которого обсуждалась национализация "Приватбанка". Отметим, что его основателем и главным акционером являлся другой личный враг американца – днепропетровский олигарх Игорь Коломойский.

"Сегодня я публикую еще одну запись того, как вор и коррупционер во главе государства с помощью президентских полномочий и русского мата грабил украинцев", – написал Деркач.

Он подчеркнул, что речь идет о рейдерском захвате "Приватбанка" руками на тот момент президента Порошенко с помощью экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и через нецензурную площадную брань "нагибает закон и здравый смысл". По данным депутата, на записи человек с голосом Петра Алексеевича "учит подчиненного, как решить проблему "по беспределу" и быстро, а не по закону".

Предполагается, пан Порошенко на пленке был в диалоге сначала с начальником фонда гарантирования вкладов физлиц Константином Ворушилиным, а затем там возникает глас тогдашнего главы МИД Украины Павла Климкина.

Особо украинские СМИ обращают внимание на тот факт, что все действующие лица, включая министра иностранных дел, общаются между собой исключительно на великом и могучем. Аккурат в период развязанной паном Порошенко кампании за сплошную насильственную украинизацию и выдавливание русского языка за пределы соборной.

Напомним, на днях разведка США опубликовала доклад о вмешательстве в американские выборы. Кроме того, что в нем напрямую бездоказательно обвиняется Москва, которая якобы провела операцию по дискредитации Байдена в ходе президентских выборов, в очернении кандидата-демократа там нашелся и украинский след. А именно в отчетеупоминается Деркач как один из "инструментов Путина" и российских спецслужб, пишет "Страна.ua".

Сам депутат отрицает все обвинения Вашингтона в свой адрес. Обнародованием этих записей Деркач стремится показать, как экс-лидер Украины убирал с должностей людей, мешавших компании Burisma заносить деньги отцу и сыну Байденов ради политической "крыши". Пленки украинский депутат публикует с прошлого года, за что и угодил под санкции США.

