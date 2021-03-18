Путин обратился к Байдену с предложением

Путин обратился к Байдену с предложением
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент настаивает на личном разговоре с главой США

Владимир Путин, после ответа американскому лидеру Джо Байдену, заявил, что нужно прекращать "пикироваться" заочно. Он полагает, что Россия должна продолжать отношения с США, поэтому призвал своего коллегу к личному разговору, но при одном условии – он должен состояться в прямом эфире, практически без всяких задержек.

Российский лидер напомнил, что в прошлый раз подобная инициатива поступила от самого Байдена. Разговор между политиками состоялся в конце января. Сейчас с таким предложением выступает он.

"Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США", – прокомментировал лидер.

Глава страны отметил, что на выходных соберается поехать в тайгу. Поэтому пообщаться с американским президентом сможет в самые кратчайшие сроки – например, завтра. Если так быстро организовать прямую линию не получится, то альтернативой Владимир Путин предложил понедельник, 22 марта, передает "Россия 24". 

Президент сообщил, что даст поручение МИД проработать вопрос о разговоре с Байденом.

Напомним, сегодня Владимир Путин прокомментировал скандальные высказывания Джо Байдена. Глава пожелал своему коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку "Кто как обзывается, тот сам так называется". 

Новость дополняется...

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость166969
Пожаловаться Ответить
Гость170989
Джо покажи ему свой пенис :)))
за , даже васпенисом джо первые в очереди зе с парасем и остальные самки бандерлогов
никого не пускают, даже тебя
Гость169144
Пожаловаться Ответить
Пут-искандеры сосут <цензура>
На колени, пес смердящий! Или в тайгу его на растерзание медведям
Упырь бесноватый, Россия никогда не стояла на коленях! И не встанет, а вот ты не пытайся даже головешку свою поднять, приказано лизать очки пшекам, бритам , пендосам, лижи аккуратнее, чтобы хозяевам нравилось.
Гость169144
Пожаловаться Ответить
Гость166428
откуда поднялась ? с колен чтоле ? ну привстала и ее все имеют.
в принципе и лёжа имели не плохо.
Из <цензура>,в котором вы на самом дне и булькаете оттуда
Пут-искандеры сосут херы
Пожаловаться Ответить
На колени, пес смердящий! Или в тайгу его на растерзание медведям
Гость166428
Пожаловаться Ответить
Гость169144
Как у вас пердаки то рвет, бесноватые))) Завидуете, что Россия из <цензура> поднялась, а ваша недострана туда опустилась? И вы, и вам подобные всплываете вонючими пузырями чтобы лопнуть по громче и повонять посильнее. Давайте, продолжайте, как известно в <цензура> водятся опарыши, которым нужно чем-то питаться, и как раз бандеровские гнойный мозг лакомая пища для них
откуда поднялась ? с колен чтоле ? ну привстала и ее все имеют.
в принципе и лёжа имели не плохо.
Гость169144
Пожаловаться Ответить
Как у вас пердаки то рвет, бесноватые))) Завидуете, что Россия из <цензура> поднялась, а ваша недострана туда опустилась? И вы, и вам подобные всплываете вонючими пузырями чтобы лопнуть по громче и повонять посильнее. Давайте, продолжайте, как известно в <цензура> водятся опарыши, которым нужно чем-то питаться, и как раз бандеровские гнойный мозг лакомая пища для них
у па раши
Пожаловаться Ответить
апять наши раши
Гость170989
Пожаловаться Ответить
Джо покажи ему свой пенис :)))
Гость170989
Пожаловаться Ответить
Настаивает ? кто ? я не понял, обезьяна настаивает на разговоре с президентом США ?
1
новости партнеров

Тихановская выступила за переговоры с властью Белоруссии

Оппозиционерка запустила общенародное голосование

Участие Армении в учениях НАТО опасно для России

Москва не может запретить Еревану сотрудничать с противниками РФ, но может урезать помощь республике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей