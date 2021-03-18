Президент настаивает на личном разговоре с главой США

Владимир Путин, после ответа американскому лидеру Джо Байдену, заявил, что нужно прекращать "пикироваться" заочно. Он полагает, что Россия должна продолжать отношения с США, поэтому призвал своего коллегу к личному разговору, но при одном условии – он должен состояться в прямом эфире, практически без всяких задержек.

Российский лидер напомнил, что в прошлый раз подобная инициатива поступила от самого Байдена. Разговор между политиками состоялся в конце января. Сейчас с таким предложением выступает он.

"Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США", – прокомментировал лидер.

Глава страны отметил, что на выходных соберается поехать в тайгу. Поэтому пообщаться с американским президентом сможет в самые кратчайшие сроки – например, завтра. Если так быстро организовать прямую линию не получится, то альтернативой Владимир Путин предложил понедельник, 22 марта, передает "Россия 24".

Президент сообщил, что даст поручение МИД проработать вопрос о разговоре с Байденом.

Напомним, сегодня Владимир Путин прокомментировал скандальные высказывания Джо Байдена. Глава пожелал своему коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку "Кто как обзывается, тот сам так называется".

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